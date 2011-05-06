Ирина Хануник-Ромбальская, телеведущая: Кайфа от прямого эфира намного больше

О журналистике Ирина Хануник-Ромбальская мечтала с детства. Однако ее родители - потомственные юристы, не поддержали желание дочери стать журналистом.

Ирина Хануник-Ромбальская, телеведущая:

Пришлось заканчивать юридический факультет для начала, а потом уже заниматься тем, чем я хочу. Пришла на телевидение, попробовалась и поняла, что базовых знаний мне хватает. Камер я не боялась, потому что с 12 лет работала моделью. В итоге, после работы корреспондентом мне предложили стать ведущей.

Для того, чтобы освоить телевизионный язык, Ира долго и упорно работала. Занятия с режиссерами, стилистами и преподавателями по технике речи длились не один месяц! И только потом был первый эфир.

Ирина Хануник-Ромбальская, телеведущая:

Я такой человек, что мне надо провести весь эфир идеально. Если я где-то один раз запнулась, я начинаю внутренне собираться и боюсь сделать ошибку и от этого какая-то зажатость бывает. Эмоционально прямой эфир - это колоссальный выброс адреналина, но кайфа от него получаешь намного больше, чем от записи, и я приверженец работы в прямом эфире.

Востребованность Ирины не ограничивается рамками телевидения: она активно снимается в рекламе и в кино. А еще она умело обращается с пером!

Ирина Хануник-Ромбальская, телеведущая:

Я пишу статьи и в российские журналы, и в белорусские. Это могут быть и рассказы и статьи на модную тематику и на какую-то личностную тематику - все, что угодно. Я любопытная по натуре, поэтому все, за что зацепилась, пытаюсь написать. Например, съездила на Евровидение и рассказала в материале свою точку зрения.

С модельным бизнесом у Ирины особые отношения:

Ирина Хануник-Ромбальская, телеведущая:

Не могу уйти на пенсию, все как-то не получается. Хотя как-то себя уже чувствуешь непонятно, когда маленькие 15-летние девочки вышагивают рядом с тобой. Но все зовут-зовут.

А еще Ирина по секрету призналась нам, что мечтает рисовать. Сейчас она берет уроки у знаменитого белорусского художника.

Ирина Хануник-Ромбальская, телеведущая:

Это для души, это тоже из детства. У меня дедушка художник, и вся семья достаточно неплохо рисует. Поэтому постараюсь продолжить эту семейную традицию.

Когда Ирина говорит о своей дочери, Изабелле, у нее по-особому начинают светиться глаза.

Ирина Хануник-Ромбальская, телеведущая:

Она черненькая, кучерявая с темными карими глазами, очень подвижная, поет и танцует. Мы отправили ее заниматься профессионально танцами. Справляться со всем достаточно просто. Благо, что эфиры у меня в основном вечерние, но зато я могу с утра сходить с ней в любой детский центр, парк.

У Ирины еще много творческих планов и идей и, будем надеяться, что она удивит нас еще не раз!