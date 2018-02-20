«Интерьерная кукла должна выражать какую-то эмоцию. Либо грустит, либо смеётся, либо показывает язык»

Даже на старинных фотографиях заметно: фарфоровая кукла – синоним счастья для маленькой девочки. Это – не просто игрушка, но и символ достатка семьи.



О кукле с наивно распахнутыми глазами, тугими локонами и красивым платьем часто грезили не только дети, но и взрослые.

Сегодня фарфоровая леди – уже не атрибут детских игр, а радость коллекционера.



Ирина Мумина, директор галереи искусств:

Автор кукольный Хильдегард Гюнцель. Она – немка и у неё есть в Германии своя небольшая фабрика и музей.

Она более 40 лет их делает.

И говорит: «Сейчас у меня уже есть помощницы, которые помогают создавать эти куклы. Но единственная вещь, которую я не позволяю никому делать – это лицо куклы.

Лицо куклы я до сих пор всегда делаю сама». А что касается одежды, она говорит: «У меня есть портниха, с которой я работаю уже очень много лет. И почему мои куклы имеют большую ценность, потому что ткани, из которых шьются кукольные платья – это натуральный шёлк, это кружево ручной работы».



Так называемые интерьерные куклы – украшение любого дома.

И неудивительно. Процесс их создания начинается с образца из пластилина и заканчивается ажурными крошечными деталями. Волосы у красавиц, как правило, натуральные, а стекло делает глаза живыми.



Часто наряды шьются знаменитыми кутюрье. В итоге – не просто кукла, а настоящее произведение искусства.

Ирина Мумина:

Интерьерная кукла всегда должна выражать какую-то эмоцию. Иначе она таковой не является. Она либо грустит, либо смеётся, либо находится в каком-то замешательстве. Либо вот показывает язык.

В Италии большинство кукольных мастеров – мужчины. Но сами куклы, всё-таки, больше по душе слабому полу.

Причём, любого автора можно узнать по фирменному почерку.



Ирина Мумина:

У нас представлена на выставке такой автор всемирно известный, как Кристин Оранж. Она из Южного Уэльса, сначала была учительницей, но её вдохновило создание кукол.

У неё есть фирменный знак – апельсинчик.

Она таким образом обыгрывает свою фамилию – «Оранж». И ставит его либо на одежде куколки, либо где-то там на шее.



Рядом со мной куколки известного автора Марты Пинейро. Эта женщина из Никарагуа, потом она эмигрировала в Америку.

Основной акцент у этих кукол – это руки и ноги.



Куколки, если другие посмотреть, у них мягкие ручки, фарфоровые, гладкие, а у этого автора – такие чёткие, резкие, прорисованные линии.

Приближено к человеческим настоящим рукам.

И она хотела этим показать про то, что труд детей в Никарагуа очень тяжёлый, и жизнь этих детей очень тяжела.



Аппетит приходит во время еды.

Поэтому, купив первую куклу, люди входят во вкус.

Так в коллекции может появиться 70 и даже больше образцов кукольного искусства. Подобная выставка – редкая возможность увидеть обитателей частных коллекций.



Валентина Горбунова, посетительница выставки:

У нас много внучек и много внуков. Маленькие внучки остались дома, а постарше – во время дополнительных каникул мы их решили, так как они девочки, привести в этот музей. Конечно, впечатлений очень много, куклы красивые.