Иностранец незаконно продавал криптовалюту в Беларуси – ему грозит штраф и изъятие дохода

Новости Беларуси. Штраф и изъятие дохода – такое наказание грозит иностранцу за незаконный оборот криптовалюты. Факт продажи токенов выявили столичные правоохранители. Свои услуги 22-летний молодой человек предлагал на профильных интернет-площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Цевелюк, начальник отделения по противодействию киберпреступности Фрунзенского РУВД Минска:

Установлено, что 22-летний иностранец, живший в Минске, на профильных интернет-площадках предлагал услуги по купле-продаже токенов и совершал сделки. В результате незаконной предпринимательской деятельности с февраля по апрель мужчина провел через свой криптокошелек около 270 тысяч рублей. В отношении его составлен протокол об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф и обращение всего незаконного заработка в доход государства.

Отметим, согласно декрету № 8 «О развитии цифровой экономики», в Беларуси запрещена предпринимательская деятельность по обороту криптовалюты для физических лиц.