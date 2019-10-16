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Инновационные станции обслуживания велосипедов появятся в Вилейке

16 октября 2019 16:17
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Новости Беларуси. Уникальный для страны проект реализуют местные активисты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Инновационные станции обслуживания велосипедов появятся в Вилейке-1

С помощью таких экспресс-станций велолюбители смогут самостоятельно и без затрат на месте отремонтировать свой транспорт. В арсенале стенда специальная подставка, набор шестигранников и насос.

Инновационные станции обслуживания велосипедов появятся в Вилейке-4

Евгений Ивашкевич, куратор проекта:
Давно наблюдается тенденция развития велосипедного движения в городе. У нас предметом может являться карта тайм-логистики, которая создавалась в прошлом. Также у нас в нижнем парке вдоль реки Вилии организована рекреационная велосипедная дорожка. Исходя из этих всех изменений позитивных, я считаю, что тенденции положительные в развитии велосипедного движения, в том числе в нашем регионе.

Инновационные станции обслуживания велосипедов появятся в Вилейке-7

Сейчас выбирают места, в которых расположение станций будет наиболее практичным. На примете городской парк и центр.

Инновационные станции обслуживания велосипедов появятся в Вилейке-10

# Социальная инфраструктура # общество # Евгений Ивашкевич # Фотофакт

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