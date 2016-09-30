Инесса Зубрилина, «Учитель года-2011»: Учитель – вечный студент, надо постоянно учиться и развиваться!

Ровно 5 лет назад Инесса Владимировна Зубрилина прославилась на всю страну – она смогла обойти 10 тысяч конкурсантов и завоевала почетное звание «Учитель года». Педагогу из маленького городка Дятлово понадобилась всего одна ночь для разработки уникального урока, чтобы выиграть конкурс. Время прошло, однако воспоминания о дне, который изменил всю дальнейшую жизнь, у Инессы Владимировны живы до сих пор.

Сегодня Инесса Владимировна – востребованный педагог. Всех ее званий и достижений не перечесть. Вот некоторые из них: Отличник образования, Обладатель премии «Гордость нации», руководитель Республиканской секции учителей иностранного языка… Но в первую очередь, она – преподаватель английского языка в столичной гимназии №24. На ее уроках скучно не бывает никому, ведь педагог активно внедряет в педагогический процесс компьютерные технологии, в том числе и интерактивную доску.

Инесса Владимировна с говорящей фамилией Зубрилина просто не могла не стать учителем. Она – 13-я в династии преподавателей. Окончательно определиться с выбором профессии, ей помогла бабушка, которая, к слову, воспитывалась в семье Янки Купалы.

Вот уже 16 лет она посвящает себя преподаванию. За эти годы хрупкой женщине с сильным характером также удалось создать электронный образовательный комплекс, разработать мультимедийные пособия по английскому языку… Такие достижения восхищают не только учеников, но и коллег по «школьной жизни».

После уроков в гимназии, Инесса Владимировна торопится совсем на другие занятия.

В институте повышения квалификации и переподготовки Минского лингвистического университета и Академии последипломного образования Инесса Владимировна делится опытом с другими учителями. И это не удивительно! Ей есть что рассказать и показать своим коллегам! Кому, как ни Инессе Зубрилиной знать все об инновационных технологиях? А без них современному учителю никуда.

Педагог от Бога не представляет себя в другой профессии. Любимая работа придает силы и всегда заставляет совершенствоваться. Желаем Инессе Владимировне достижения новых целей и успехов на выбранном пути.