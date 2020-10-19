Инесса Плескачевская о своей книге «Без железного занавеса»: была идея взять людей из разных поколений и сравнить их взгляды

Инесса Плескачевская, писатель, журналист:

Идея была такова, чтобы взять людей из разных поколений. Чтобы это были люди, которые жили в странах Центрально-Восточной Европы еще во время социализма, и они сами были уже достаточно взрослыми в 1989-м году, когда начались изменения, чтобы они могли рассказать о том, как изменилась их жизнь. И я еще разговаривала с людьми, которые были или совсем маленькими, когда это произошло, или которые родились уже после 1989 года, чтобы узнать, что они знают, как они оценивают те перемены, свидетелями которых они не были. И посмотреть, сравнить взгляды разных поколений на одно и то же.