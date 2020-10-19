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Инесса Плескачевская о своей книге «Без железного занавеса»: была идея взять людей из разных поколений и сравнить их взгляды

19 октября 2020 09:14
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Новости Беларуси. В Гомеле презентовали новую книгу Инессы Плескачевской «Без железного занавеса», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

За время работы над проектом автор посетила семь стран и провела почти сотню интервью.  

Инесса Плескачевская о своей книге «Без железного занавеса»: была идея взять людей из разных поколений и сравнить их взгляды-1

Книга расскажет о том, как изменилась жизнь людей и целых стран в Восточной и Центральной Европе после событий 1989 года. Журналистка пообщалась с их свидетелями: от последнего болгарского царя Симеона II до солиста венгерской рок-группы Omega.  

Инесса Плескачевская о своей книге «Без железного занавеса»: была идея взять людей из разных поколений и сравнить их взгляды-3

Инесса Плескачевская, писатель, журналист:  
Идея была такова, чтобы взять людей из разных поколений. Чтобы это были люди, которые жили в странах Центрально-Восточной Европы еще во время социализма, и они сами были уже достаточно взрослыми в 1989-м году, когда начались изменения, чтобы они могли рассказать о том, как изменилась их жизнь. И я еще разговаривала с людьми, которые были или совсем маленькими, когда это произошло, или которые родились уже после 1989 года, чтобы узнать, что они знают, как они оценивают те перемены, свидетелями которых они не были. И посмотреть, сравнить взгляды разных поколений на одно и то же.  

Инесса Плескачевская о своей книге «Без железного занавеса»: была идея взять людей из разных поколений и сравнить их взгляды-5

Книга «Без железного занавеса» создана на основе одноименного проекта, который на протяжении пяти лет публиковался в газете «СБ. Беларусь сегодня».  

# Книги

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