Иллюзионист раскрывает секреты фокусов! Вы не поверите!

Вы верите в чудеса? Уверены, что да! А вот Василий Трунов не просто убеждён, что волшебство существует. Он творит чудеса!

Василий Трунов, иллюзионист:

Началось всё стандартно, как и у всех, – в руки попала книга с фокусами Акопяна, и меня это заинтересовало. Но не так, чтоб прям «ух!». Я подумал: «Перепишу пару фокусов, покажу в кругу друзей». А потом у меня этих записей стало всё больше, больше. Уже стал изготавливать какой-то реквизит попутно. Вскоре насобирался целый чемодан всего этого. И подумал: «Наверное, я уже фокусник».

Чтобы быть с магией на «ты», вовсе не обязательно родиться потомственным колдуном или окончить школу волшебства «Хогвартс».

Василий Трунов, иллюзионист:

Для того чтобы сделать качественный фокус, нужно – первое – желание его делать, усидчивость. Во-вторых, нужно определиться с жанром, в котором ты работаешь. Либо это комическая магия, либо иллюзион – ловкость рук и никакого мошенничества.

Или же выбрать интерактивную магию, что, собственно, и сделал Василий Трунов. Сегодня этот жанр наиболее популярен за рубежом, особенно в Америке, и предполагает непосредственную работу со зрителями. Но даже в таком случае очень важным для фокусника был и остаётся реквизит.

Василий Трунов, иллюзионист:

Самое главное – знать, с чем ты хочешь работать. Можно работать с чем- угодно: монетами, картами, часами… Это то, что используют современные фокусники. Раньше bспользовали перьевые цветы, большие коробки. Самый популярный фокус был – это, конечно же, кролик в шляпе. Что сейчас, в принципе, мало кто использует. Ну, вы же не думаете, что у меня в шляпе сидит кролик? … Ой, извините, это с прошлого раза осталось.

Думаете, кролик из шляпы – половина успеха вашего фокуса? Отчасти, вы правы. Но необычный оригинальный костюм только укрепит ваш авторитет истинного мага в глазах зрителя.

И вот фокус выучен, костюм и реквизит готовы... А дальше – огромное количество репетиций. Ведь золотое правило любого иллюзиониста – не показывать трюк, пока вы не доведёте его выполнение до совершенства.

И все же, как хорошо, что секреты многих фокусов иллюзионисты так и не раскрывают. Ведь это отличная возможность просто смотреть и наслаждаться, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».