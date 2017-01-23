Их уже больше 500: в Беловежской пуще завершают подсчет зубров

Новости Беларуси. В Беловежской пуще подсчитывают поголовье зубров. В январе это сделать намного легче, ведь многих животных в морозы подкармливают. По данным ученых, за год их количество выросло на 30 особей. И теперь можно уже с уверенностью говорить о восстановлении популяции, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В этом стаде всего восемь голов, причем все самки и к тому же преклонного возраста. К поместью Деда Мороза, в отличие от иностранных туристов, эти барышни приходят нехотя и небольшой компанией. Толпам любопытных гостей, возможно, главные лесные интроверты предпочитают покой глуши. Откуда ученым выследить зверя вдвойне сложнее.

Алексей Буневич, старший научный сотрудник Национального парка «Беловежская пуща»:

Проблема стоит там, где очень большие стада – от 50 до 150 голов. Приходится выезжать неоднократно – пять, десять раз. Пока всех не перепишешь, пока не будет подходящих условий.

Для подсчета зубров месяц январь выбран неслучайно. В морозы их всегда ждут традиционные лакомства.

Сергей Коротя, младший научный сотрудник Национального парка «Беловежская пуща»:

Легче всего учитывать зубров на подкормочной площади. Здесь расположен кукурузный силос. Мы незаметно подходим, учитываем зубров и записываем их структуру.

Однако мест, где стадо как на ладони, немного. За самой большой группой отправляемся в сердце легендарного леса.

Петр Бутрим, СТВ:

Подсчитать поголовье зубров не так-то легко. Вот, к примеру, к этой кормушке ежедневно приходит до ста особей. И даже в таких условиях они ведут себя предельно осторожно. Одно неловкое движение наблюдателя – и все стадо исполинов скроется в лесу.

По данным ученых, при норме в 350 голов количество зубров в пуще перевалило знаковую отметку в 500 – это больше трети всех белорусских богатырей. Охотоведы многих лесных хозяйств уже не первый год наблюдают настоящий бум.

Николай Булатовский, техник-охотовед Хвойницкого лесничества:

Все время идет прибыль зубра. Каждый год рождаемость молодых телят всегда есть. 10-12 появляется.

Всего же за год на свет появилось полсотни зубрят. И это лучшая оценка экологии. Однако есть и обратная сторона медали – вред сельскому хозяйству. От веса зубра по-прежнему страдают озимые. Полная картина урона будет определена ближе к весне.