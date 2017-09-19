Игры, прогулки, постоянная забота и ласка: как работает первая государственная гостиница для животных?

Уютные номера, три раза в день прогулка на свежем воздухе, многообразный рацион и, конечно же, повышенное внимание и забота. Четвероногие постояльцы этой гостиницы уже оценили высокий уровень сервиса. Ведь принимают в этом отель каждого, как родного. Однако прежде чем заселиться, постояльцам необходимо пройти одну процедуру – ветеринарное обследование.

А после хозяин должен заполнить вот такую карточку. В ней указаны пожелания по содержанию и уходу за четвероногим жильцом. Так, и работникам гостиницы легче, да и животное чувствует себя комфортно.

Несколько слов о тех, кто присматривает за пушистыми постояльцами. Сегодня эта миссия легла на хрупкие плечи Тамары. В отель на работу девушка пришла чуть больше месяца назад и уже сейчас не представляет свою жизнь без этих милых питомцев.

Хоть у Тамары и нет ветеринарного образования, по профессии девушка экономист, всё же с животными подружиться удаётся очень быстро. Есть даже свои секреты.

Кстати, общий язык работники гостиницы умеют находить абсолютно с каждым животным.

Заскучать без хозяина здесь не дадут ни одному постояльцу. Игры, прогулки, постоянная забота и ласка. Главное условие для работы в этой гостинице – любовь к животным. Без неё никак…

Пока в гостинице проживают только кошки и собаки, за всё время был лишь один хорёк. Но сотрудники готовы принять любого домашнего питомца.