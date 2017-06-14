«Идут пилотные проекты по увеличению функций медсестер»: какие нововведения планируются в белорусском здравоохранении

Новости Беларуси. Средняя продолжительность жизни белорусов в этом году должна составить 74,5 года. Это, по мнению экспертов, достигнуто благодаря тому, что наше здравоохранение – одно из самых доступных в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь в немногочисленном списке стран, где можно вызвать доктора на дом. На врача-терапевта, как правило, приходится около тысячи пациентов. Значительный шаг в развитии сделали такие направления как кардиохирургия, трансплантология и онкология.