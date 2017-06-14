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«Идут пилотные проекты по увеличению функций медсестер»: какие нововведения планируются в белорусском здравоохранении

14 июня 2017 13:56
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Новости Беларуси. Средняя продолжительность жизни белорусов в этом году должна составить 74,5 года. Это, по мнению экспертов, достигнуто благодаря тому, что наше здравоохранение – одно из самых доступных в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь в немногочисленном списке стран, где можно вызвать доктора на дом. На врача-терапевта, как правило, приходится около тысячи пациентов. Значительный шаг в развитии сделали такие направления как кардиохирургия, трансплантология и онкология.

«Идут пилотные проекты по увеличению функций медсестер»: какие нововведения планируются в белорусском здравоохранении-1

Елена Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Сегодня очень много сложных уникальных оперативных вмешательств проводится совместно онкологами и кардиохирургами. Онкологами и травматологами-ортопедами. Если говорить про амбулаторное звено, сегодня идут пилотные проекты по увеличению функций медицинских сестер, которые работают вместе с участковыми врачами. Проект Больницы скорой медицинской помощи города Минска по созданию современного приемного отделения с распределением потоков пациентов в зависимости от экстренности возникшей у них ситуации.

«Идут пилотные проекты по увеличению функций медсестер»: какие нововведения планируются в белорусском здравоохранении-4

Александр Мрочек, директор Республиканского научно-практического центра «Кардиология»:
Поскольку сегодня, чтобы получить реальные цифры по снижению заболеваемости и смертности, надо организовать систему оказания помощи, такая система, на мой взгляд, четко работает в Республике Беларусь.

Повышению продолжительности жизни способствует переход амбулаторной сети на принцип врача общей практики. Ожидается и еще одно нововведение: медсестры будут работать отдельно от участковых врачей.

# общество # Государственная политика в области здравоохранения # Елена Богдан # Александр Мрочек

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