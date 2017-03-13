Идеи и понимание, как преобразить Минск: как жила и что создала в столице первая женщина-архитектор Наталья Маклецова

Наталья Маклецова родилась в 1909 году в Смоленской области, и так случилось, что в три года потеряла маму, которой было всего 24. Отец во время Первой мировой войны ушел на фронт и не вернулся. Но чудом ему удалось остаться в живых. В 20-е годы он уехал в Канаду, о его новой семье спустя много лет узнали уже внуки Натальи. Так, маленькую девочку воспитывала бабушка. Наташа закончила Ленинградский инженерно-строительный институт. В то время в Минске как раз создавался филиал Гипрогора и были места для молодых специалистов. И так, осенью 1931 года девушка оказалась в Минске.

«Площадь, покрытая булыжником, извозчики с обшарпанными пролетками. Прямо против входа в вокзал – короткая улица, ныне Кирова. Вместо теперешних парадных башен с обеих сторон – приземистые деревянные одноэтажные дома.» 22-летняя девушка была очень расстроена этой картиной…

Галина Шостак, ведущий научный сотрудник Белорусского архива научно-технической документации:

Можете себе представить, какое впечатление оказал заштатный городок плана губернского после великолепного Ленинграда. Она наняла пролетку, нужно было приехать на площадь Свободы в Наркомат. Ее сразу приняли очень хорошо, учитывая, что она была единственной женщиной, которую они увидели, женщиной-архитектором. И предложили ей не только работать, проектировать, но и сразу же предложили, чтобы она читала для студентов лекции. Для студентов архитектурно-строительного техникума и строительного института.

Минск, 1931 год. Главная высотка в шесть этажей гостиницы «Европа». Картина была более чем печальной, но именно она вдохновила архитекторов создавать новый облик Минска.

Наталья Маклецова вместе с группой единомышленников активно участвует в конкурсах на проект Оперного театра, Дома правительства, Дома Красной армии.

В Ленинграде под руководством архитектора Килеватова разрабатывался генеральный план реконструкции и развития Минска. Начинали возводить здания Лангбарда, а население росло с космической скоростью, городу очень нужны были новые жилые дома. Таким стал в 1934 году авторский проект Натальи Маклецовой – 100-квартирный дом специалистов, который вырос на углу улиц Советской и Долгобродской в 1936 году. Над своим детищем архитектор трудилась с энтузиазмом днями и ночами. Без преувеличения, это было событием в жизни минчан.

Галина Шостак, ведущий научный сотрудник Белорусского архива научно-технической документации:

Жилой дом, где был лифт, водопровод. К сожалению, этот дом погиб 24 июня 1941 года. Она также реконструировала и проектировала здание Белорусского политехнического института. Сейчас главный корпус БНТУ. Но она участвовала в реконструкции, а уже после войны восстанавливали строили этот корпус другие архитекторы.

Минск для Натальи Маклецовой стал не только городом творчества. Здесь она встретила свою судьбу, вышла замуж за архитектора и преподавателя Белорусского политехнического института Вадима Королева. Но весной 1941 года ее с мужем и другими молодыми специалистами пригласили в ЦК партии и предложили перейти на работу в Военпроект. Дело в том, что нужно было срочно проектировать оборонные объекты в Западной Белоруссии: аэродромы, военные городки. Работали не жалея себя сутками, и никогда бы не подумали, что 25 июня придется жечь все эти чертежи в пылающем Минске, так как спасти документацию в бомбежках будет уже некому.

Галина Шостак, ведущий научный сотрудник Белорусского архива научно-технической документации:

Когда 24 июня фашисты стали бомбить город, квартал за кварталом уничтожался, погибли наиболее значительные здания в Минске, и среди них – политехнический институт, жилые дома, которые она успела построить до 1941 года. И среди них ее прекрасная работа – Дом специалистов.

Молодая архитектор потом вспоминала: «В ночь на 26 июня ночевали в парке Челюскинцев, в городе было страшно оставаться. Ранним утром двинулись по Московскому шоссе на восток в толпе одуревших от страха беженцев. До сих пор вижу эту жуткую картину: растрепанные, с перемазанными лицами женщины с ребятишками на руках. Старик, прижимающий к груди венский стул, люди с ключами от сгоревших квартир в руках. Палящее солнце, пыль, горький чад сплошного пожарища, в котором на четвертый день войны погибал наш Минск. Немцы вошли в Минск 27 июня. А когда мы вернулись 7 июля, площадка Политехнического, сгоревшего 24 июня, была обнесена колючей проволокой, и там уже размещался огромный лагерь военнопленных».

Галина Шостак, ведущий научный сотрудник Белорусского архива научно-технической документации:

Им удалось выжить. Она вспоминает, как они встречали советских воинов. Это было в ночь на 3 июля. Фашисты заминировали все большие дома (Дом правительства, Оперный театр, Дом офицеров) и пытались их взорвать. Но, как вспоминает Наталья Николаевна, что благодаря внезапной атаке наших танков и белорусских партизан, которые спасали от уничтожения эти крупные здания, их удалось сохранить.

Сразу после освобождения наступили тяжелые рабочие будни. Уже 7 июля на площади Свободы Наталью Маклецову встретил бывший директор Белпромпроекта и попросил выйти на срочную работу. Нужно было обследовать обгорелые коробки на предмет их скорейшего восстановления, срочно разобрать развалины, которые находились в аварийном состоянии, разминировать уцелевшие здания. На расчистку выходило все трудоспособное население, вместе из пепла возрождали новый Минск. Тогда Наталья заново влюбилась в свою профессию.

Приехала бригада московских архитекторов во главе с Михаилом Парусниковым разрабатывать проект восстановления Минска с полной реконструкцией центральной части города. Постепенно на новых чистых улицах города зазеленели деревья.

Галина Шостак, ведущий научный сотрудник Белорусского архива научно-технической документации:

Наталья Николаевна продолжала проектировать, восстанавливать оставшиеся в живых неразрушенные свои здания. Потом она тяжело заболела и после болезни стала только преподавать в строительном институте и в архитектурно-строительном техникуме. А в 1952 году у нас открылось архитектурное отделение в политехническом институте. И вот получается так, что она и первая женщина, которая стала преподавать архитектуру в городе.

Тогда Педагог Наталья Николаевна помогала в разработке идей студентам стройфака, они создавали проекты восстановления зданий в качестве курсовых и дипломных работ.

Она всегда была в отличной форме, ходила на работу пешком и успевала все. В 1952 Наталья Маклецова защитила кандидатскую диссертацию, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Единственное сохранившееся до наших дней здание архитектора Маклецовой – Минский государственный политехнический колледж – украшает собой современный город. Жаль, другие труды разрушила война, но Минск навсегда запомнит талантливую, работящую Наталью Маклецову, которая была готова пойти на все ради служения любимому делу.