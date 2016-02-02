I Евразийский горно-геологический форум откроется 2 февраля в Минске

Новости Беларуси. О создании единого сырьевого рынка пойдет речь сегодня, 2 февраля, в Минске. Участникам первого Евразийского горно-геологического форума, среди которых представители Беларуси, России, Казахстана, Армении, Таджикистана и Кыргызстана, предстоит решить множество вопросов. Среди них порядок, направления и механизмы формирования единого пространства. В центре внимания также необходимая инфраструктура и нормативно-правовая база, предупреждение возможных рисков.

Перспективы международного сотрудничества в области проведения геологоразведочных работ, современные технологии разработки недр — ключевые моменты, требующие особого внимания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Одной из задач горно-геологического форума является как раз экономическая оценка месторождений полезных ископаемых. Очень важно привлечение современных способов подсчетов запасов, утверждения запасов, что сделает месторождения не только белорусские, но и стран евразийского региона более привлекательными для зарубежных инвесторов.