И дров принесут, и давление измерят. Как работают мобильные бригады соцобслуживания в сельской местности?
Новости Беларуси. В Вилейском районе действует мобильная бригада территориального центра социального обслуживания населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Работники оказывают помощь на дому всем нуждающимся, даже в самых отдаленных населенных пунках. Спектр услуг самый широкий: от уборки до простого общения.
Подробности – в видеоматериале Анастасии Кончиц.
В путь мобильная бригада Вилейского территориального центра социального обслуживания населения отправляется с самого утра. Знают, что подопечные их очень ждут. В маршрут сейчас входит три деревни: Терешки, Клесино и Боровые. В последней постоянно живут только три человека.
Анастасия Кончиц, корреспондент:
Мобильная бригада доезжает даже в самые отдаленные уголки района. Волонтеры готовы помочь пенсионерам с различными бытовыми вопросами: убрать дома, принести воды или дров. Такие вот они – помощники с золотыми руками.
Оксана Николаевна Максимович работает в соцсфере уже 9 лет. Признается: всегда приятно осознавать, что кто-то в тебе нуждается, что можешь быть полезен. Поэтому выезжает в район всегда с хорошим настроением. Просьбы у пенсионеров самые простые, зато добрых слов потом очень много.
Оксана Максимович, социальный работник Вилейского территориального центра социального обслуживания населения:
Они нас ждут. Они по времени уже знают: должны прийти. К одним приходим с утра – у нас рабочий день начинается с восьми утра и до пяти вечера. Они уже знают, к кому приходим в восемь, а к кому приходим в четыре часа. Они уже знают, они уже ждут, к этому времени нас ждут. По часам все прямо расписано у них. А опаздываешь: «Где делась? Заболела или что-то случилось?» – уже переживают, звонят.
Подробнее о работе мобильной бригады соцобслуживания смотрите в видеоматериале.