И дров принесут, и давление измерят. Как работают мобильные бригады соцобслуживания в сельской местности?

Работники оказывают помощь на дому всем нуждающимся, даже в самых отдаленных населенных пунках. Спектр услуг самый широкий: от уборки до простого общения.

В путь мобильная бригада Вилейского территориального центра социального обслуживания населения отправляется с самого утра. Знают, что подопечные их очень ждут. В маршрут сейчас входит три деревни: Терешки, Клесино и Боровые. В последней постоянно живут только три человека.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

Мобильная бригада доезжает даже в самые отдаленные уголки района. Волонтеры готовы помочь пенсионерам с различными бытовыми вопросами: убрать дома, принести воды или дров. Такие вот они – помощники с золотыми руками.

Оксана Николаевна Максимович работает в соцсфере уже 9 лет. Признается: всегда приятно осознавать, что кто-то в тебе нуждается, что можешь быть полезен. Поэтому выезжает в район всегда с хорошим настроением. Просьбы у пенсионеров самые простые, зато добрых слов потом очень много.