Художественная галерея под открытым небом в Гродно: художники расписывают жилые дома и подстанции

Новости Беларуси. Художественная галерея под открытым небом. Жители Гродно совершенно неожиданно стали участниками необычного эксперимента. Он превратил спальные районы города в выставочные павильоны, а самих гродненцев в искушенных зрителей.

За такую масштабную работу художник из Пинска Евгений Сосюра взялся впервые. Задача, признаётся автор, не из лёгких. Вместо холста – фасад 10-этажного дома, а вместо кисточки - малярный валик. При этом работать приходится на 30-метровой высоте. Количество израсходованной краски здесь измеряется литрами.

Евгений Сосюра, художник:

Для покраски фона на фасаде использую фасадную краску акриловую. Пошло уже примерно 70 литров. А сам рисунок, прорисовка —аэрозольной краской.

Объектами для уличного искусства в Гродно стали сразу несколько домов и технических помещений. Необычный проект объединил художников со всей Беларуси. Что нарисовать решает сам автор, правда, предварительно всё же необходимо согласовать эскиз с архитектурной службой. Необычные арт объекты радуют не только жильцов домов, но и прохожих.

Елена Махнёва:

Мне нравится, потому что это отличный знак, допустим, нашего дома, нашего двора. Это лучше, чем просто какие-то дурацкие надписи.

Татьяна Семко:

Яркие рисунки всем нравятся.

На роспись одной стены уходит от нескольких часов, до нескольких дней. Всё зависит от размера будущей картины. Художник Вячеслав Силен на трансформаторной подстанции решил нарисовать 4-метровый портрет князя Витовта. Казалось бы, над простой картиной автор трудится уже третий день. Вместо автоподъёмника использует обычную стремянку, а подниматься и спускаться по ней за день приходится больше ста раз.

Вячеслав Силен, художник:

Отходить нужно, чтобы как-то увидеть, потому что в близи она кажется немного по-другому.

Участники движения «Стрит-арт» никакого отношения к субкультуре «Граффити» не имеют. Их задача украсить, а не испортить строение.

Юрий Карнелович, СТВ:

Профессиональных уличных художников легко отличить от любителей. Если одни оставляют после себя вот такие, с позволения сказать, картины. То у других получаются настоящие произведения искусства.

Олег Лирчев, координатор проекта:

Мы и наши друзья готовы превратить любой серый спальный район в галерею под открытым небом. Наши акции — пример такой того, что это можно делать. Мы делаем мало, но верим, что появятся другие люди и подкрасят, когда этот рисунок выгорит, например.

Подобные акции уже проходили в Могилёвской и Гомельской областях. В Гродно художники обещают сделать самый масштабный проект. На очереди ещё десятки домов и подстанций. Картины появятся даже в подземных переходах, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.