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Хозяйствами Минской области заложено более 1 млн тонн сенажа. Как справляются аграрии?

07 июня 2024 17:29
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В Минской области скошено 69 % трав первого укоса. Убрано более 160 тысяч гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В южных районах аграрии завершили работы. Некоторым остались считанные гектары. В сельхозпредприятии «Червенский райагросервис» план на 2024 год составляет 15 тысяч тонн сенажа, 23 тысячи тонн силоса и 600 – сена. На данный момент заложено три траншеи.

Материал нашего корреспондента Дарьи Авсюк.

Хозяйствами Минской области заложено более 1 млн тонн сенажа. Как справляются аграрии?-1

Это поля хозяйства «Червенский райагросервис». Под первый укос здесь отведено 1 600 гектаров. Пройдена половина. Урожай отличный. В основной массе здесь люцерна, фестулолиум и клевер.

Хозяйствами Минской области заложено более 1 млн тонн сенажа. Как справляются аграрии?-4

Геннадий Шершень, директор сельхозпредприятия «Червенский райагросервис»:
Комбайны заряжены, люди тоже воодушевлены, готовы работать, несмотря на утро раннее, на вечер поздний, будет все вовремя заготовлено. Планируем, что у нас будет хотя бы 12 центнеров кормовых единиц на условную голову.

Хозяйствами Минской области заложено более 1 млн тонн сенажа. Как справляются аграрии?-7

Сергей Некрашевич, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Червенский райагросервис»:
В этом году по сравнению с прошлым укос начался раньше. Ранняя весна, раньше вся техника выехала, раньше подошли травы.

Подробности в видео.

# Уборочная кампания # общество # Дарья Авсюк # Новости Минска и Минской области

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