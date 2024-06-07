Хозяйствами Минской области заложено более 1 млн тонн сенажа. Как справляются аграрии?
В Минской области скошено 69 % трав первого укоса. Убрано более 160 тысяч гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В южных районах аграрии завершили работы. Некоторым остались считанные гектары. В сельхозпредприятии «Червенский райагросервис» план на 2024 год составляет 15 тысяч тонн сенажа, 23 тысячи тонн силоса и 600 – сена. На данный момент заложено три траншеи.
Материал нашего корреспондента Дарьи Авсюк.
Это поля хозяйства «Червенский райагросервис». Под первый укос здесь отведено 1 600 гектаров. Пройдена половина. Урожай отличный. В основной массе здесь люцерна, фестулолиум и клевер.
Геннадий Шершень, директор сельхозпредприятия «Червенский райагросервис»:
Комбайны заряжены, люди тоже воодушевлены, готовы работать, несмотря на утро раннее, на вечер поздний, будет все вовремя заготовлено. Планируем, что у нас будет хотя бы 12 центнеров кормовых единиц на условную голову.
Сергей Некрашевич, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Червенский райагросервис»:
В этом году по сравнению с прошлым укос начался раньше. Ранняя весна, раньше вся техника выехала, раньше подошли травы.
Подробности в видео.