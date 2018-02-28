«Хорошее дело людям выпить чашечку кофе или покушать». Мобильный пункт обогрева развернули волонтёры Красного Креста в Гродно

Новости Беларуси. В центре Гродно волонтеры Красного Креста развернули мобильный пункт обогрева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Узнаваемая красная палатка с генератором появилась в районе автовокзала.

Место людное: с одной стороны отправляются автобусы междугородних маршрутов, с другой – остановка городского общественного транспорта. Пассажиры и просто прохожие могут бесплатно взять горячий чай или теплый суп, согреться внутри палатки в ожидании своего рейса. Желающих оказалось немало.

Елена Чилик, житель Гродно:

Холодно сегодня. И это хорошее дело людям выпить чашечку кофе или покушать, потому что это место бойкое. Я очень одобряю.

Андрей Криштопович, волонтер:

Когда температура ниже -15 градусов, выставляем пункт тепла. Выставляются они в людным местах. На пункт в «Привалке» было большое скопление машин, выезжали туда. Сейчас они разъехались – переехали сюда. Наши коллеги с Островца выезжали в Каменный Лог, тоже были очереди.