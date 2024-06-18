Характеризуется язвами и инфекциями – что такое синдром диабетической стопы?
Диабетическая стопа – серьезное осложнение диабета, которое возникает из-за повреждения нервов и сосудов в нижних конечностях. Это состояние характеризуется язвами и инфекциями. Пациенты с диабетической стопой нуждаются в постоянном медицинском наблюдении и профессиональном уходе, чтобы предотвратить серьезные осложнения.
Елена Подомацкая, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:
Основные факторы риска, которые способствуют развитию синдрома диабетической стопы, – это нарушения неврологические или периферической чувствительности, в частности болевой, тактильной, температурной, вибрационной. У тех же курящих людей, злоупотребляющих алкоголем, деформация стопы любого происхождения, наличие трофических язв на ногах, снижение или отсутствие зрения и хроническая болезнь почек, которые также приводят к синдрому диабетической стопы.
Пациенты с диабетической стопой также должны внимательно следить за гигиеной ног, регулярно обследовать их на наличие ран, трещин и других повреждений. Они должны носить удобную обувь, избегать травм и регулярно удалять ороговевшую кожу. Кроме того, важно следить за кровообращением в ногах, избегая длительного сидения или стояния в одной позе.
Елена Подомацкая:
При каждом посещении врача-эндокринолога лицами с сахарным диабетом строго обязательный протокольный осмотр стоп. То есть целый перечень чувствительности, кровоснабжения и пульс определяется. Вносится в протоколы осмотра и вычисляется риск развития данной патологии, то есть синдрома диабетической стопы. Обязательно проводится обследование ультразвуковое сосудов нижних конечностей. Обязательно электронейромиография нижних конечностей.
Важно соблюдать строгий контроль уровня сахара в крови и следить за состоянием ног, чтобы избежать развития диабетической стопы.
Елена Подомацкая:
На первых стадиях это поддается лечению, то есть целевое значение уровня глюкозы, правильное лечение – ангиопротекторы или препараты, защищающие сосуды, препараты, защищающие нервы от поражения. Осмотр назначается, как правило, через три-шесть месяцев с повторным необходимым обследованием.
Помните, если вовремя не начать лечение, диабетическая стопа может привести к серьезным осложнениям, вплоть до ампутации конечности в пределах стопы или даже на уровне голени или бедра.
Елена Подомацкая:
Профилактика – это прежде всего контроль липидного, глюкозного профиля. Больше двигаться на воздухе пешком, банальная ходьба и здоровый образ жизни, который это включает.
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