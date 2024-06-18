Характеризуется язвами и инфекциями – что такое синдром диабетической стопы?

Диабетическая стопа – серьезное осложнение диабета, которое возникает из-за повреждения нервов и сосудов в нижних конечностях. Это состояние характеризуется язвами и инфекциями. Пациенты с диабетической стопой нуждаются в постоянном медицинском наблюдении и профессиональном уходе, чтобы предотвратить серьезные осложнения.

Елена Подомацкая, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:

Основные факторы риска, которые способствуют развитию синдрома диабетической стопы, – это нарушения неврологические или периферической чувствительности, в частности болевой, тактильной, температурной, вибрационной. У тех же курящих людей, злоупотребляющих алкоголем, деформация стопы любого происхождения, наличие трофических язв на ногах, снижение или отсутствие зрения и хроническая болезнь почек, которые также приводят к синдрому диабетической стопы.

Пациенты с диабетической стопой также должны внимательно следить за гигиеной ног, регулярно обследовать их на наличие ран, трещин и других повреждений. Они должны носить удобную обувь, избегать травм и регулярно удалять ороговевшую кожу. Кроме того, важно следить за кровообращением в ногах, избегая длительного сидения или стояния в одной позе.

Елена Подомацкая:

При каждом посещении врача-эндокринолога лицами с сахарным диабетом строго обязательный протокольный осмотр стоп. То есть целый перечень чувствительности, кровоснабжения и пульс определяется. Вносится в протоколы осмотра и вычисляется риск развития данной патологии, то есть синдрома диабетической стопы. Обязательно проводится обследование ультразвуковое сосудов нижних конечностей. Обязательно электронейромиография нижних конечностей.