Хакеры терроризируют пользователей Интернета

В июле 50 минчан отказались оплачивать счета за домашний телефон. Они утверждают, что не звонили в Великобританию, Австралию, ЮАР, Филиппины, Острова Кука. Белтелеком только разводит руками. На руках у потерпевших миллионные счета.

:В этом году Ян уже не поедет отдыхать в Прагу, как планировал ещё два дня назад. Он получил счет за домашний телефон. 280 тысяч рублей. Это в десять раз больше, чем Ян платил обычно. О том, что он звонил в Великобританию, молодой человек не припомнил. Очень скоро выяснил, что причиной стала компьютерная программа-вирус. Как человек творческий Ян в сердцах компьютерный модем сжег и выбросил. А счет всё-таки пришлось оплатить сполна. Теперь ждет квитанцию за июль. Думает, что цифра окажется под миллион.

На интернет-сайте <Белтелекома> есть разъяснительная информация- предупреждение. Дорогостоящие международные соединения происходят после посещения в сети Интернет сайтов, преимущественно развлекательного или порнографического содержания. Такие сайты предлагают скачать программу просмотра или набирателя номера, увеличения скорости работы в сети. Это ловушка!

Как только программа оказывается в компьютере пользователя, она разрывает Интернет-соединение с местным провайдером и подключается на телефонный номер международной дальней связи по таксам от двух до семи долларов в минуту! Для "Белтелеком" эти соединения являются основанием для выставления счетов.

Как отметил начальник международного центра коммутации РГО <Белтелеком> Сергей Фурманов, списывать суммы у компании нет возможности, однако пострадавшие от виртуального терроризма могут оплатить счета в рассрочку.

Молодой человек, назовем его условно Василием, на личном опыте знает что такое телефонное пиратство. Когда-то ему было достаточно паяльника, чтобы поэкспериментировать незаконное подключение к телефонной линии.

Интернет значительно расширил информационное поле человека. Специалисты советуют: Знайте об опасностях загрузки из Интернет различных программ! Обязательно включите звук в настройках модема. Если вы все-таки услышали (по характерному звуку), что модем произвольно устанавливает соединение - прервите процедуру вплоть до отключения его от телефонной сети. Все инициированные с вашего номера телефона междугородные и международные соединения подлежат оплате.