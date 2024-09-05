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ГТК предупреждает о мошенничестве при покупке машин за рубежом

05 сентября 2024 07:24
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При покупке автомобилей за рубежом есть опасность столкнуться с мошенничеством. Об этом предупреждает таможенный комитет. Злоумышленники продолжают атаковать доверчивых граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГТК предупреждает о мошенничестве при покупке машин за рубежом-2

Как рассказали в ГТК, потерпевших просят подтвердить нахождение в зоне таможенного контроля заказанных ими через «поставщиков» автомобилей и подлинность направленных документов. Сведений о транспортных средствах, указанных в таких запросах, нет в информационных системах, а документы оказываются подделкой, которая видна невооруженным глазом. Самый яркий пример: на письмах гомельской таможни, которые отправляют покупателям, проставлена печать центральной таможни Бреста. Словом, стоит быть внимательными, и уж тем более не переводить деньги на счета аферистов якобы для уплаты «растаможки» и других платежей.

# Мошенничество

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