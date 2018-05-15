Готовы ли белорусские мужчины к сознательному отцовству?

15 мая во всём мире отмечается Международный день семьи. Праздничные мероприятия начались ещё в апреле и многие торжественные события ещё впереди. Сегодня в Минске в городском Дворце культуры 33 минчанки получат орден Матери, а завтра будет выбрана лучшая многодетная семья 2018 года города Минска.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель Республиканского ОО «Клуб львов» – Вячеслав Щерба и координатор проекта «Создание устойчивой самодостаточной системы, способствующей более активному участию отцов в жизни своих детей» – Роман Крючков.