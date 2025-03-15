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Готовка, рисование и киношкола – как дети с ограниченными возможностями реализуют себя в Беларуси?

15 марта 2025 13:00
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С самого утра на кухне творческой мастерской проходит мастер-класс. Юные повара готовят любимое блюдо – горячие бутерброды. У каждого своя задача, важна командная работа. Милана часто приходит на такие интерактивы, у нее много хобби, и готовка – это лишь малая часть талантов. Времени хватает на все, да и появились хорошие друзья.

Готовка, рисование и киношкола – как дети с ограниченными возможностями реализуют себя в Беларуси?-2

Милана Емельянова:
Мне нравится проходить сюда. Мне не только нравится готовить, не только кушать, не только рисовать. Много чего люблю. Я хожу на вокал, в киношколу.
– И в киношколу ходишь?
– Да.
– Ты хочешь стать актрисой?
– Нет. Видеоблогером.

Денис тоже не пропускает ни одно занятие и всегда помогает остальным, следит за обстановкой на кухне. А в перерывах заглядывает и в другие мастерские по интересам.

Готовка, рисование и киношкола – как дети с ограниченными возможностями реализуют себя в Беларуси?-4

Денис Крылов:
Я умею готовить бутерброды, салаты, пиццу.
– Мне говорили, что ты заместитель шеф-повара.
– Да.
– А что входит в твои обязанности? Что ты делаешь каждый раз? Может, ты контролируешь девчонок?
– Да.
– А что еще тебе нравится делать? Может ты любишь рисовать?
– Мне нравится рисовать и строить.

Готовка, рисование и киношкола – как дети с ограниченными возможностями реализуют себя в Беларуси?-6

В мастерской можно не просто приятно провести время, но и пообщаться. После каждого кулинарного урока все остаются довольны. Удается совмещать приятное с полезным.

Подробности в видео.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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