Готовка, рисование и киношкола – как дети с ограниченными возможностями реализуют себя в Беларуси?

С самого утра на кухне творческой мастерской проходит мастер-класс. Юные повара готовят любимое блюдо – горячие бутерброды. У каждого своя задача, важна командная работа. Милана часто приходит на такие интерактивы, у нее много хобби, и готовка – это лишь малая часть талантов. Времени хватает на все, да и появились хорошие друзья.

Милана Емельянова:

Мне нравится проходить сюда. Мне не только нравится готовить, не только кушать, не только рисовать. Много чего люблю. Я хожу на вокал, в киношколу.

– И в киношколу ходишь?

– Да.

– Ты хочешь стать актрисой?

– Нет. Видеоблогером.

Денис тоже не пропускает ни одно занятие и всегда помогает остальным, следит за обстановкой на кухне. А в перерывах заглядывает и в другие мастерские по интересам.