Госпогранкомитет предупреждает о скоплении транспорта в пункте пропуска «Котловка»

Новости Беларуси. Очереди на белорусской границе. Госпогранкомитет, в частности, предупреждает о скоплении транспорта в пункте пропуска «Котловка». На выезд из Беларуси ожидают десятки легковых и полторы сотни грузовых автомобилей.

Скопление фур и на сопредельной территории. Для пересечения белорусско-литовской границы специалисты советуют воспользоваться менее загруженными пунктами пропуска «Привалка» и «Каменный лог». Информация об очередях в онлайн-режиме доступна на портале Госпогранкомитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.