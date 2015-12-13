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Госпогранкомитет предупреждает о скоплении транспорта в пункте пропуска «Котловка»

13 декабря 2015 10:51
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Новости Беларуси. Очереди на белорусской границе. Госпогранкомитет, в частности, предупреждает о скоплении транспорта в пункте пропуска «Котловка». На выезд из Беларуси ожидают десятки легковых и полторы сотни грузовых автомобилей.

Скопление фур и на сопредельной территории. Для пересечения белорусско-литовской границы специалисты советуют воспользоваться менее загруженными пунктами пропуска «Привалка» и «Каменный лог». Информация об очередях  в онлайн-режиме доступна на портале Госпогранкомитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Государственная граница Беларуси

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