16 человек пострадали при вооруженном нападении на лицей в Турции

Чрезвычайное происшествие произошло в Турции. Там совершено вооруженное нападение на лицей. В результате инцидента ранения получили 16 человек, из которых 10 – ученики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам очевидцев, молодой человек ворвался во двор учебного заведения и открыл огонь из ружья, после чего вошел в здание, где продолжил стрелять по всем, кто попадался ему на пути. После чего в школе началась паника, многие, пытаясь спастись – выпрыгивали из окон. На место происшествия прибыли медики и спецподразделения полиции. Когда силовики пытались задержать нападавшего – тот покончил с собой. По предварительным данным, это бывший ученик школы – его мотивы пока неизвестны.