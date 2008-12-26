Городокский район отмечает 65-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

В годы войны оккупанты уничтожили свыше 5 тысяч человек, сожгли более 180 деревень.

Сегодня возложить цветы к памятнику погибшим пришли не только местные жители, но и родственники российских солдат, участвующих в освобождении. Гости, ветераны и участники Великой Отечественной проследовали колонной к комплексу Бессмертия, где состоялся митинг.

Федор Никифорович – непосредственный участник освободительной операции. В составе батальона связи он шел в наступление на врага в первом эшелоне.

Каждый год приезжает на родную городокскую землю Анатолий Ковалев. Ему есть, что вспомнить. Войну встретил 15-летним мальчишкой. Служил рядовым автоматчиком. Вместе с армией дошел до Эльбы, штурмовал Берлин. Чудом выжил, когда фашистская пуля прошла около сердца.

Во время оккупации фашисты безжалостно расправлялись с жителями Городокщины. Немцы расстреляли более 16 тысяч человек, 13 деревень сожгли вместе с людьми, разрушили школы, библиотеки, больницы. 180 населенных пунктов оккупанты буквально стерли с лица земли.

Сотни горожан пришли сегодня с цветами и венками к мемориалу на центральной площади города. Почти в каждой городокской семье есть родственники, отдавшие жизнь за свободу этой земли.

65-летие освобождения Городка жители празднуют целый день. В городе открыты тематические выставки, прошли концерты и дегустации народных блюд. В эти минуты на сцене дворца культуры звучат финальные аккорды праздничных мероприятий. Военные события горожане вспоминают под патриотические песни.

