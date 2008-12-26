Президент встретился с детьми на главной елке страны во Дворце республики

Белорусское государство сделает все возможное для здоровья и счастья детей, заявил Президент Александр Лукашенко сегодня на новогоднем благотворительном празднике в рамках акции "Наши дети".

Глава государства приехал на главную елку страны вместе с младшим сыном. До начала новогодней сказки Президент поднялся на сцену и всех мальчиков и девочек попросил загадать самое невероятное желание. Ведь на самом деле желания - это предчувствие наших возможностей, а значит, их воплощение во многом зависит от нас, - заметил Президент.

Главный праздник детства. Чудесная сказка, в которую верят не только малыши. Их родители в новогодние праздники тоже веселятся от души, как дети, возле елки. Главная елка страны, которая по традиции зажигается в эти дни во Дворце республики, для детей – это сказочное шоу с чудесными превращениями, а для взрослых – заключительный аккорд акции «Наши дети».

В фойе Дворца Республики – самая сказочная елка страны. Ведь хороводы вокруг неё водят герои из сказок. Из реальной жизни в фантастическую сегодня смогли переселиться почти 2 с половиной тысячи детей в возрасте от 8 до 14 лет из всех регионов Беларуси. Это дети-сироты и те, кто остался без попечения родителей, кого воспитывают в опекунских и приемных семьях.

Ваш радостный шум и веселые голоса слышны даже на улице, рассказал Президент, появившись в зале. С мальчиками и девочками диалог получился импровизированный: ребята рассказали Президенту, каким был уходящий год и что символизирует наступающий. Глава государства сообщил, что целых 2 вечера готовился к новогодней елке во Дворце республики.

Официально Президент заявил, что государство сделает все возможное для здоровья и счастья детей. Чтобы они могли расти умными, счастливыми и красивыми. Обращаясь к собравшимся во Дворце детям, Глава государства подчеркнул: уже сегодня каждый из них своими добрыми поступками и хорошей учебой вписывает строчки в летопись страны. Затем Александр Лукашенко в своем кратком выступлении перешел к сказочной теме: всех мальчиков и девочек попросил загадать самое невероятное желание. Ведь на самом деле желания - это предчувствие наших возможностей, а значит, их воплощение во многом зависит от нас, заметил Президент.

Когда Дед Мороз вышел на сцену, дети стали загадывать желания. Все они с нетерпением и с неподдельным удовольствием ожидают и новогоднего торжества, и подарков от Деда Мороза со Снегурочкой. Многие свой заказ морозному дедушке готовы озвучить вслух.

Уже спустя несколько секунд дети вовсю наблюдали за новогодним представлением - волшебной сказкой с музыкой, песнями, приключениями и чудесами от Деда Мороза, Снегурочки и Буратино.

