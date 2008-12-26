Минская детская железная дорога впервые за 53 года открыла зимний сезон

В «Новогоднием экспрессе» свободных мест нет. Путешествие в мини-поезде длится час десять минут. В вагонах детей ожидают сказочные персонажи и подарки.

На детской железнодорожной станции «Заслоново» - сегодня аншлаг. Чтобы покататься на Новогоднем экспрессе дети, а также их родители, сюда съехались со всего города. Но проводницы бдительность не теряют – без билетика в голубой вагон не попадешь.

По обледенелым рельсам этот мини-поезд еще не ездил – детская железная дорога до этого времени работала только летом. Машинисты перед рейсом осваивали технику, как в первый раз. Казалось бы, те же вагоны, проводницы и пассажиры. Только все маленькое и для маленьких. Новогодняя сказка для детей начинается прямо на пассажирских сидениях. Со сказочными персонажами и подарками.

Большинство маленьких пассажиров Новогоднего экспресса раньше никогда не ездили в поездах. Кто такой скороход – они тоже пока не знают. Но улыбки в ответ сказочному персонажу появляются так или иначе. Час пути и конечная станция – Сосновый бор. Здесь детей ожидает новогоднее представление. Уникальный проект будет работать все рождественские каникулы. В планах организаторов – прокатить всех маленьких минчан и не по одному кругу. Так что Дед Мороз и Снегурочка с детьми не прощаются, а говорят до свидания.

