Гордость этого колледжа – собственная ферма! Как обучают ветеринаров в Витебском районе?
От теории – к практике. Такой принцип взяли на вооружение учебные заведения нашей страны. В их числе и Аграрный колледж Витебской академии ветеринарной медицины. В поселке Лужесно ребята получают ценный опыт на собственной учебной ферме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что привело в профессию будущих фельдшеров ветеринарной медицины – в материале наших корреспондентов.
Станислав Дасюлин проводит экскурсию по ферме, рассказывая о ее обитателях. Общение с животными для будущего фельдшера ветеринарной медицины – привычное дело. К тому же парень родом из деревни. И с сельской жизнью хорошо знаком.
Станислав Дасюлин, учащийся Аграрного колледжа Витебской государственной академии ветеринарной медицины:
Большую часть своего детства я провел у бабушки в деревне, поэтому всегда был близок к сельскому хозяйству. Она разводила коз и овец. И я помогал ей с этим. Я всегда мечтал помогать бабушке на более профессиональном уровне, а не просто принеси-подай, поэтому я поступил в этот колледж, в котором училась еще и моя тетя.
Лужеснянский колледж – кузница аграрных кадров. Здесь готовят не только будущих фельдшеров, но еще агрономов и зоотехников. За 115 лет работы дипломы этого учебного заведения получили более 20 тысяч специалистов.
Евгений Терешко, преподаватель Аграрного колледжа Витебской государственной академии ветеринарной медицины:
Учащиеся продемонстрировали высокий уровень познания в области хирургии, паразитологии, эпизоотологии и других учебных предметов, которые у нас преподаются учащимся. Активно проявляют интерес к изучению нового учебного материала. А также учащиеся изъявляют огромное желание закрепить теоретические знания на опыте.
Закреплять полученные знания на практике – на это систему образования ориентирует и глава государства. Поэтому особая гордость колледжа – собственная ферма. На ней живут овцы, кролики, куры, индюки, козы. Студенты помогают работникам в уходе за животными, наблюдают за их самочувствием. Учатся делать анализы, проводить вакцинацию. И это, безусловно, плюс практико-ориентированного обучения.
Павел Кузьменко, преподаватель Аграрного колледжа Витебской государственной академии ветеринарной медицины:
Каждый из них вспомнит, как проходили занятия здесь, какие знания они получили на практике. На данный момент проходит учебная практика по ветеринарной хирургии. Рассматриваем заболевания конечностей мелкого рогатого скота, ортопедию.
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