Гордость этого колледжа – собственная ферма! Как обучают ветеринаров в Витебском районе?

От теории – к практике. Такой принцип взяли на вооружение учебные заведения нашей страны. В их числе и Аграрный колледж Витебской академии ветеринарной медицины. В поселке Лужесно ребята получают ценный опыт на собственной учебной ферме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Дасюлин проводит экскурсию по ферме, рассказывая о ее обитателях. Общение с животными для будущего фельдшера ветеринарной медицины – привычное дело. К тому же парень родом из деревни. И с сельской жизнью хорошо знаком.

Станислав Дасюлин, учащийся Аграрного колледжа Витебской государственной академии ветеринарной медицины:

Большую часть своего детства я провел у бабушки в деревне, поэтому всегда был близок к сельскому хозяйству. Она разводила коз и овец. И я помогал ей с этим. Я всегда мечтал помогать бабушке на более профессиональном уровне, а не просто принеси-подай, поэтому я поступил в этот колледж, в котором училась еще и моя тетя.

Лужеснянский колледж – кузница аграрных кадров. Здесь готовят не только будущих фельдшеров, но еще агрономов и зоотехников. За 115 лет работы дипломы этого учебного заведения получили более 20 тысяч специалистов.