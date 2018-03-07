Голубые тени снова в моде: тенденции макияжа весны-2018

Новости Беларуси. О модном макияже весны 2018 года рассказали в программе «Большой завтрак».

Елена Крачина, топ-стилист:

Скоро на улице весна, и тенденцией весны-2018 являются голубые тени. Нужно понимать, что оттенков голубого, на самом деле, большое количество. От нежно-голубого к изумрудному с добавлением жёлтого.



И можно смешать тени с чёрным – получится такой грязно-синий. Вот с этим цветом нужно быть очень аккуратной. Его хорошо наносить на внешний уголок глаза.

Не надо бояться сочетать голубой, допустим, с нежно-розовым.

Тенденция нынешнего сезона диктует то, что мы можем сочетать два ярких цвета между собой.

Нижнее веко можно красить золотом, коричневыми оттенками.

То есть, в принципе, любыми. Но здесь девочка такая нежная, прозрачная – и мне не хочется использовать на ней коричневые тона.



Есть классический синий – им очень хорошо делать «стрелочки».

Также есть такой красивый ультрамариновый синий. Молодой девочке очень красиво будет. Потому что сейчас в тренд входит в одежде жёлтый цвет. Жёлты цвет в одежде и ультрамариновый синий на глазах будут очень красиво смотреться вместе.



Также выразительность своих глаз вы можете подчеркнуть таким синим фиолетовым. Здесь в синий добавлено немножечко красного, поэтому он становится таким сине-фиолетовым.

Также в макияже можно использовать изумрудный голубой. Он очень красивый. Такой изумрудный цвет очень красивый, когда мы расставляем акценты в макияже. Он будет гармонично смотреться на нижнем веке, либо на подвижном веке в «смоки-айз».



Если кожа имеет мелкие морщинки, то, конечно, я не рекомендую использовать рассыпчатые текстуры для макияжа. Возрастным женщинам я бы рекомендовала подчеркнуть внутреннее нижнее веко с помощью голубого карандаша.

Так как, по колористике, синий, голубой нейтрализует желтизну.