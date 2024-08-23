«Год качества начинается со своего двора». Как жители Лиозно благоустраивают свои территории?

Аккуратные дворы и уютные детские площадки, вырубленные дикие кустарники и прибранные обочины дорог. Во время одного из «кадровых понедельников» Президент затронул тему благоустройства, отметив, что Год качества начинается со своего двора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И дал поручение привлекать к наведению порядка жителей, представителей общественных и молодежных организаций, депутатского корпуса и профсоюзов. Лиозненцы к словам главы государства прислушались. Какие инициативы по благоустройству реализуют в районе – расскажет Александра Ходюкова.

Разбитая дорожка, ведущая к роднику на берегу реки Мошна в горпоселке Лиозно, долгие годы доставляла неудобство местным жителям. Едва пройдет дождь – вязли в грязи. В удручающем состоянии находилась и деревянная лесенка. Чтобы набрать освященной воды, к расположенному здесь живоносному источнику в честь иконы Божией Матери ежедневно спешат десятки людей, в том числе из соседних деревень и туристы. По инициативе депутатов за ремонт взялись сотрудники МЧС и работники предприятий района. Дорогу выровняли, поменяли прогнившие лаги, из бетонных плит уложили ступеньки. Сейчас готовят участок к установке перил.

Сергей Шляднев, председатель Лиозненского районного Совета депутатов:

Депутатская инициатива у нас есть. Много есть людей, которые хотят помогать в плане ведения благоустройства. Строятся какие-то небольшие объекты, которые улучшают жизнь людям. Один из депутатов нашего районного совета построил дорожку для жителей двух деревень, чтобы они могли сокращать свой путь на целых три километра.

Еще один важный вектор работы депутатского корпуса – благоустройство воинских захоронений. Их в районе почти 100. На Лиозненщине линия фронта стояла девять месяцев. Карателями были уничтожены 196 населенных пунктов, погибшими числятся почти 33 тысячи советских офицеров, солдат и мирных жителей. Каждой могиле – особое внимание. Убирают территории, красят ограды, реконструируют памятники.

Ульяна Данченко, учащаяся Добромыслинской средней школы им. Л.П. Тихмянова Лиозненского района:

Надо чтить память наших предков, их подвиги, чтобы молодежь не забывала о том, каким трудом досталось наше будущее.