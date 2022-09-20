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«Какова ситуация на границе?» Лукашенко принял с докладом главу Таможенного комитета

20 сентября 2022 11:04
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Новости Беларуси. С докладом Александр Лукашенко принял главу Таможенного комитета Владимира Орловского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Какова ситуация на границе?» Лукашенко принял с докладом главу Таможенного комитета -1

Обсуждался широкий спектр вопросов в работе белорусской таможни – от противодействия санкциям до наполнения бюджета. На ведомство возложена ответственная миссия – антисанкционный ответ западным соседям. Президент поинтересовался, как с этим обстоят дела.

«Какова ситуация на границе?» Лукашенко принял с докладом главу Таможенного комитета -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Какова ситуация на границе? Естественно, под углом экономики прежде всего. И как вы выполняете основные свои обязанности по формированию государственного бюджета? Запад ввел против нас санкции. Мы ответили. На вас возложена самая основная функция на переднем рубеже, в экономике – по контролю за выполнением мероприятий антисанкционного характера, то есть наши ответные меры. Как они выглядят? Что происходит в связи с этим? Европейский союз в свое время финансировал некоторые совместные программы в сфере таможни на нашей границе. В свое время они прекратили нам помогать, нас поддерживать в этом плане, отказались от исполнения программ. Это свинство полное: пообещали, договорились, а потом на это все плюнули. Мы смогли заместить их отсутствие своими мерами? Мы не потеряли эти программы, продолжаем совершенствовать инфраструктуру таможенных органов? Как здесь обстоят дела?

«Какова ситуация на границе?» Лукашенко принял с докладом главу Таможенного комитета -7

В беседе о текущих моментах Президент не забыл упомянуть и заслуги работников нашей таможни. Глава государства поздравил ведомство с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 20 сентября. Александр Лукашенко передал самые добрые пожелания всем, кто трудится в этой сфере на благо страны.

# Таможня Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Владимир Орловский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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