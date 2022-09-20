«Какова ситуация на границе?» Лукашенко принял с докладом главу Таможенного комитета

Новости Беларуси. С докладом Александр Лукашенко принял главу Таможенного комитета Владимира Орловского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. С докладом Александр Лукашенко принял главу Таможенного комитета Владимира Орловского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обсуждался широкий спектр вопросов в работе белорусской таможни – от противодействия санкциям до наполнения бюджета. На ведомство возложена ответственная миссия – антисанкционный ответ западным соседям. Президент поинтересовался, как с этим обстоят дела.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Какова ситуация на границе? Естественно, под углом экономики прежде всего. И как вы выполняете основные свои обязанности по формированию государственного бюджета? Запад ввел против нас санкции. Мы ответили. На вас возложена самая основная функция на переднем рубеже, в экономике – по контролю за выполнением мероприятий антисанкционного характера, то есть наши ответные меры. Как они выглядят? Что происходит в связи с этим? Европейский союз в свое время финансировал некоторые совместные программы в сфере таможни на нашей границе. В свое время они прекратили нам помогать, нас поддерживать в этом плане, отказались от исполнения программ. Это свинство полное: пообещали, договорились, а потом на это все плюнули. Мы смогли заместить их отсутствие своими мерами? Мы не потеряли эти программы, продолжаем совершенствовать инфраструктуру таможенных органов? Как здесь обстоят дела?
В беседе о текущих моментах Президент не забыл упомянуть и заслуги работников нашей таможни. Глава государства поздравил ведомство с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 20 сентября. Александр Лукашенко передал самые добрые пожелания всем, кто трудится в этой сфере на благо страны.