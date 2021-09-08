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Глава МЧС России погиб во время учений в Норильске

08 сентября 2021 10:50
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Новости России. Печальная новость, которая свидетельствует о неимоверной опасности профессии спасатель. 8 сентября стало известно о гибели главы МЧС России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Зиничев во время учений в Норильске, спасая человека, сорвался со скалы. 

Глава МЧС России погиб во время учений в Норильске-1

Накануне в Дудинке стартовали масштабные межведомственные опытно-исследовательские учения в Арктике. В них задействованы семь регионов – от Мурманской области до Чукотского автономного округа. Планировалось, что в арктических условиях (на воде и земле) 6 000 специалистов отработают сценарии ликвидации возможных ЧС и решат почти 100 опытно-исследовательских задач.

# Некролог # общество # Евгений Зиничев # Фотофакт

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