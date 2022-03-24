Глава ФХБ: я готов был умереть, чтобы завоевать золотую медаль. И с этими чувствами каждый должен выходить на старт

Новости Беларуси. Главный вопрос к белорусскому спорту – где результат? Об этом Александр Лукашенко спросил профильных чиновников и тренеров на совещании по итогам зимней Олимпиады в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Богданович, глава Федерации хоккея Беларуси:

Я как спортсмен могу вам сказать одно: когда я шел на олимпийскую медаль, у меня не было никаких мыслей других. Я готов был умереть, чтобы завоевать золотую медаль. И с этими чувствами каждый спортсмен должен выходить на старт. Не должно быть альтернативы – так или так. Мы должны биться с гербом на груди, с флагом и добиваться высоких результатов.

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