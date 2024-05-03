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Гигин: мы предотвратили нападение на Беларусь, потому что у нас подготовленные силовые структуры

03 мая 2024 19:31
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим события на международной политической арене и достижения белорусской армии. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

Гигин: мы предотвратили нападение на Беларусь, потому что у нас подготовленные силовые структуры-1

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки:
Эти всякие критики наши говорят: ну так а что белорусы? Да, техника есть, да, генералы подкованы. Мы видели наших генералов. Это же военные интеллигенты. Возьмите Александра Григорьевича Вольфовича, он докладывал на Всебелорусском народном собрании Концепцию национальной безопасности. Возьмите Виктора Геннадьевича Хренина, генерала-лейтенанта, Военную доктрину. Возьмите генерала Гулевича. Я могу перечислять дальше. Это высокоподготовленные люди.

Я сейчас в парламенте работаю. Там очень много военных, которые вышли. Это действительно люди начитанные. Это люди грамотные. Это люди с такой волевой жилкой. Подлинные патриоты своей Родины. И они готовы. Да, наша армия никогда не воевала. Так это и хорошо. Мы потому и предотвратили нападение на нашу страну, что у нас такие подготовлены и Вооруженные Силы, и другие силы правопорядка, силовые структуры.

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# общество # общество # Вадим Гигин # Григорий Азарёнок

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