Генпрокурор о фигурантах дела «Белгазпромбанка»: «Они создали реальную угрозу интересам национальной безопасности»

Новости Беларуси. Генпрокуратура рассмотрела материалы уголовного дела «Белгазпромбанка», поступившие из Департамента финансовых расследований КГК для определения подследственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:

В Генеральной прокуратуре, в соответствии с законодательством, рассмотрены материалы уголовного дела «Белгазпромбанка», поступившие из Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля для определения подследственности.

По результатам их изучения с учетом имеющихся доказательств Генеральная прокуратура пришла к однозначному выводу о необходимости квалификации действий проходящих по делу лиц как совершенных в составе преступной организации. В связи с чем мною было принято решение о возбуждении уголовного дела по частям 2 и 3 статьи 285 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

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С учетом того, что преступные деяния совершались системно, на протяжении длительного времени, с использованием транснациональных противоправных схем, они создали реальную угрозу интересам национальной безопасности нашей страны как в финансовой, так и иных сферах. Поэтому дальнейшее расследование данного уголовного дела поручено следственным подразделениям органов государственной безопасности Республики Беларусь.

В то же время оперативное сопровождение расследования уголовного дела будет осуществлять Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля.