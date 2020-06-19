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Генпрокурор о фигурантах дела «Белгазпромбанка»: «Они создали реальную угрозу интересам национальной безопасности»

19 июня 2020 10:42
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Новости Беларуси. Генпрокуратура рассмотрела материалы уголовного дела «Белгазпромбанка», поступившие из Департамента финансовых расследований КГК для определения подследственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 июня руководитель ведомства выступил со специальным заявлением. Генпрокурор подчеркнул, что преступные деяния фигурантов дела создали реальную угрозу интересам национальной безопасности.

Генпрокурор о фигурантах дела «Белгазпромбанка»: «Они создали реальную угрозу интересам национальной безопасности»-1

Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:
В Генеральной прокуратуре, в соответствии с законодательством, рассмотрены материалы уголовного дела «Белгазпромбанка», поступившие из Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля для определения подследственности.

По результатам их изучения с учетом имеющихся доказательств Генеральная прокуратура пришла к однозначному выводу о необходимости квалификации действий проходящих по делу лиц как совершенных в составе преступной организации. В связи с чем мною было принято решение о возбуждении уголовного дела по частям 2 и 3 статьи 285 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

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С учетом того, что преступные деяния совершались системно, на протяжении длительного времени, с использованием транснациональных противоправных схем, они создали реальную угрозу интересам национальной безопасности нашей страны как в финансовой, так и иных сферах. Поэтому дальнейшее расследование данного уголовного дела поручено следственным подразделениям органов государственной безопасности Республики Беларусь.

В то же время оперативное сопровождение расследования уголовного дела будет осуществлять Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля.

Генпрокурор о фигурантах дела «Белгазпромбанка»: «Они создали реальную угрозу интересам национальной безопасности»-4

Напомним, в поле зрения правоохранителей «Белгазпромбанк» попал еще в 2016-м. В 2019 году появились дополнительные материалы, переданные из-за рубежа. По предварительным данным, незаконная деятельность фигурантов дела нанесла ущерб стране в особо крупном размере.

# Национальная безопасность # общество # Александр Конюк # Фотофакт

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