Генпрокурор о фигурантах дела «Белгазпромбанка»: «Они создали реальную угрозу интересам национальной безопасности»

Новости Беларуси. Генпрокуратура рассмотрела материалы уголовного дела «Белгазпромбанка», поступившие из Департамента финансовых расследований КГК для определения подследственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
19 июня руководитель ведомства выступил со специальным заявлением. Генпрокурор подчеркнул, что преступные деяния фигурантов дела создали реальную угрозу интересам национальной безопасности.
Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:
В Генеральной прокуратуре, в соответствии с законодательством, рассмотрены материалы уголовного дела «Белгазпромбанка», поступившие из Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля для определения подследственности.
По результатам их изучения с учетом имеющихся доказательств Генеральная прокуратура пришла к однозначному выводу о необходимости квалификации действий проходящих по делу лиц как совершенных в составе преступной организации. В связи с чем мною было принято решение о возбуждении уголовного дела по частям 2 и 3 статьи 285 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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С учетом того, что преступные деяния совершались системно, на протяжении длительного времени, с использованием транснациональных противоправных схем, они создали реальную угрозу интересам национальной безопасности нашей страны как в финансовой, так и иных сферах. Поэтому дальнейшее расследование данного уголовного дела поручено следственным подразделениям органов государственной безопасности Республики Беларусь.
В то же время оперативное сопровождение расследования уголовного дела будет осуществлять Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля.
Напомним, в поле зрения правоохранителей «Белгазпромбанк» попал еще в 2016-м. В 2019 году появились дополнительные материалы, переданные из-за рубежа. По предварительным данным, незаконная деятельность фигурантов дела нанесла ущерб стране в особо крупном размере.