Генпрокуратура Беларуси получила ответ из Латвии об отказе в правовой помощи по уголовному делу о геноциде

Новости Беларуси. В Генпрокуратуру Беларуси поступил ответ из Латвии об отказе в правовой помощи по уголовному делу о геноциде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее официальную Ригу уведомили, что в Латвии и за ее пределами проживает около 400 бывших латышских легионеров СС, которые причастны к совершению преступлений против человечности во время Второй мировой войны. Вместо содействия в изобличении военных преступников от Генеральной прокуратуры Латвийской Республики с безосновательной ссылкой был получен отказ.