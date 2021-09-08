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Генпрокуратура Беларуси получила ответ из Латвии об отказе в правовой помощи по уголовному делу о геноциде

08 сентября 2021 08:29
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Новости Беларуси. В Генпрокуратуру Беларуси поступил ответ из Латвии об отказе в правовой помощи по уголовному делу о геноциде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генпрокуратура Беларуси получила ответ из Латвии об отказе в правовой помощи по уголовному делу о геноциде-1

Ранее официальную Ригу уведомили, что в Латвии и за ее пределами проживает около 400 бывших латышских легионеров СС, которые причастны к совершению преступлений против человечности во время Второй мировой войны. Вместо содействия в изобличении военных преступников от Генеральной прокуратуры Латвийской Республики с безосновательной ссылкой был получен отказ.

# Беларусь-Латвия # общество # Фотофакт

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