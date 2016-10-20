Генплан развития Минска: жилые кварталы вместо спальных районов

Новости Беларуси. Жилые кварталы вместо микрорайонов, города-спутники вместо каменных джунглей и полсотни ивестиционных площадок в пределах столицы. Особенности генерального плана развития Минска пояснили 20 октября специалисты. Какие основные задачи ставит градостроительная политика, сообщили в программе «Столичные подробности».

Это – всем знакомые спальные районы на окраине Минска. Согласно утвержденному генеральному плану, на смену городским муравейникам придут более камерные жилые кварталы. Они комфортнее, а главное, по задумке архитекторов, будут способствовать общению соседей. По предположениям, внутри такого жилого объединения должны царить уют, взаимопомощь и хозяйственный подход. И третье, что немаловажно, фиксация образа малой родины. Закрепление в памяти молодежи традиций, связанных с тем местом, где вырос, воспитан, получил образование и профессию.

Вместе с тем

в Минске с 2018 года снижаются объемы строительства жилья до 600 тысяч квадратных метров.

А чтобы не пугали лабиринты мегаполиса,

активно будут развивать города-спутники.

И такое строительство уже началось в Смолевичах.

Дело – за развитием большого города и его обновлением. К аукционам готовят полсотни площадок. Это инвестперспективы по строительству жилья повышенной комфортности, развитию компактных высокотехнологичных производств, расширению сети локальных кафе. Со стороны жителей города именно на эти объекты сейчас спрос. А это говорит о развитии экономики и создании новых рабочих мест. К слову,

воочию с генпланом можно ознакомиться на сайте Мингорисполкома.

Вместе с семимильным развитием не забыли и о сохранении эстетики исторического наследия столицы Беларуси. Параллельно с обновлением будет проводиться реставрация Минска. К слову, ценный опыт отечественных носителей архитектурной мысли идет в ход в таких странах, как Россия, Казахстан, Китай. А партнерство и дружба на высоком уровне – это тоже искусство.