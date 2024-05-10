Генетика тоже влияет. Почему появляются фобии и как от них избавиться?

Фобия – расстройство психики, при котором человек испытывает сильный страх перед предметом или явлением и всеми силами старается его избежать. Само слово имеет греческое происхождение и обозначает страх и ужас.

Владимир Иванов, врач-психотерапевт медицинского центра «Нордин»:

Бегство от объекта, сопровождаемое страхом, это и есть фобия. В картотеке психиатрической можно насчитать десятки. Некоторые распространенные фобии, например, страх высоты, страх падения.

Для определения каждого объекта даже существуют отдельные наименования. К примеру, аранхофобия – боязнь пауков, аквафобия – боязнь воды, дентофобия – боязнь стоматологов, трипанофобия – боязнь уколов и даже фобофобия – боязнь фобий.

Владимир Иванов:

Фобии могут развиваться на фоне тревожных расстройств, на фоне депрессивных состояний, когда нужно использовать медикаменты. Но если это фобия в чистом виде, то она преодолевается психотерапевтическими методами. Фактически это означает сближение с объектом постепенное, преодоление этого страха. Обычно терапевт обучает приемам релаксации, расслабления, купирования легких проявлений страха.

Задача специалиста – мягко столкнуть пациента с его главным триггером. Со временем это поможет изменить резкую реакцию на то, что вызывает панику и страх. Фобия постепенно будет угасать, а качество жизни улучшаться.

Владимир Иванов:

Можно сублимировать эти фобии через искусство. Например, если маленькие дети испытывают страх, то лучший способ – это попросить ребенка рисовать то, что ему страшно. То есть он постоянно как бы контактирует с этим объектом, но поскольку сам его создает, то перестает бояться. За короткое время ребенок может избавиться от этой фобии.