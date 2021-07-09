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Собрание прошло в выездном формате. В Пуховичском районе обсудили условия для малого и среднего бизнеса

09 июля 2021 15:30
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Новости Беларуси. Условия для развития бизнеса обсудили в Пуховичском районе на заседании совета. В него входят 16 представителей малого и среднего бизнеса, а также крупных промышленных предприятий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Собрание прошло в выездном формате. В Пуховичском районе обсудили условия для малого и среднего бизнеса-1

Впервые собрание прошло в выездном формате. Местом встречи стал завод по производству ветеринарных препаратов в поселке Свислочь. Предпринимательский сектор познакомился с работой организации. А после вместе обсудили волнующие проблемы

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Собрание прошло в выездном формате. В Пуховичском районе обсудили условия для малого и среднего бизнеса-4

Наталья Литвинчук, заместитель председателя Пуховичского райисполкома:
Основной из вопросов, который выносился на совет, – это взаимодействие предпринимательства и Минского филиала Минского райпо, облпо. Поскольку с 1 марта Пуховичское райпо реорганизовано путем присоединения к филиалу Минского облпо, и, соответственно, какие-то моменты возникают и по арендным отношениям, и по арендной плате у предпринимателя. Особенно остро вопрос стоит по торговым объектам на селе, поскольку они несут также и социальную нагрузку.

Собрание прошло в выездном формате. В Пуховичском районе обсудили условия для малого и среднего бизнеса-7

Кроме того, на контроле совета улучшение транспортного сообщения, развитие социальных объектов и благоустройство города силами индивидуальных предпринимателей. Почти 70 % поступлений в бюджет Пуховичского района сегодня формирует негосударственный сектор. 40 из них – налоги от малого и среднего бизнеса. Поэтому создание условий для развития – приоритет районных властей.

# Государственная политика в сфере предпринимательства # общество # Наталья Литвинчук # Фотофакт

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