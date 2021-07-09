«Держите за меня кулачки, чтобы я заняла какое-нибудь место». Рассказываем об активной жизни солнечной девушки

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Аня, расскажи немного о себе. Чем занимаешься? Что больше тебя увлекает? Как проводишь свободное время?

Анна Синькевич, девушка с особенностями развития:

Я свободное время провожу очень легко. Я занимаюсь спортом, танцами с шести лет. По мне это видно. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

По тебе видно, что ты прекрасная молодая девчонка, очень хорошо выглядишь. Елена Кругликова:

А как твои успехи в танцах? Анна Синькевич:

Очень большие. Я танцевала на базе «Ранак», это очень большая студия, много танцев, иностранные танцы, классические танцы были. Елена Кругликова:

А тебе какие больше нравятся? Анна Синькевич:

Классические танцы.

Елена Кругликова:

А сколько лет ты ими занимаешься? Анна Синькевич:

С шести лет. Алена Родовская:

Скажи, ты помнишь свои школьные годы? Анна Синькевич:

Да, я помню хорошо школьные годы.

Алла Синькевич, член совета Республиканского социально-благотворительно общественного объединения «Даун Синдром. Инклюзия»:

Она поедет на международный фестиваль в Витебск для инвалидов по хореографии в июле. Анна Синькевич:

Это будет конкурс. Держите за меня кулачки, чтобы я заняла какое-нибудь место.

Алена Родовская:

Такая социально активная жизнь все-таки зависит от родителей, которые занимаются ребенком, дают возможность пробовать, ходить на те или иные виды искусства либо спорта. Потому что если бы на нее мама с папой не обращали внимание, вряд ли бы мы видели улыбающуюся, самодостаточную девушку у нас в студии. Ведь так? Вероника Метельская, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, что так с абсолютно любым ребенком. Тут нет какого-то четкого отличия. Анна Синькевич:

Я необычный ребенок, я солнечный ребенок, давайте мы это будем тоже учитывать. Алена Родовская:

Учитывать, чтобы мы к тебе как-то по-другому относились? Ты нам нравишься, почему мы к тебе должны по-другому относиться?