«Держите за меня кулачки, чтобы я заняла какое-нибудь место». Рассказываем об активной жизни солнечной девушки
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Аня, расскажи немного о себе. Чем занимаешься? Что больше тебя увлекает? Как проводишь свободное время?
Анна Синькевич, девушка с особенностями развития:
Я свободное время провожу очень легко. Я занимаюсь спортом, танцами с шести лет. По мне это видно.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
По тебе видно, что ты прекрасная молодая девчонка, очень хорошо выглядишь.
Елена Кругликова:
А как твои успехи в танцах?
Анна Синькевич:
Очень большие. Я танцевала на базе «Ранак», это очень большая студия, много танцев, иностранные танцы, классические танцы были.
Елена Кругликова:
А тебе какие больше нравятся?
Анна Синькевич:
Классические танцы.
Елена Кругликова:
А сколько лет ты ими занимаешься?
Анна Синькевич:
С шести лет.
Алена Родовская:
Скажи, ты помнишь свои школьные годы?
Анна Синькевич:
Да, я помню хорошо школьные годы.
Алла Синькевич, член совета Республиканского социально-благотворительно общественного объединения «Даун Синдром. Инклюзия»:
Она поедет на международный фестиваль в Витебск для инвалидов по хореографии в июле.
Анна Синькевич:
Это будет конкурс. Держите за меня кулачки, чтобы я заняла какое-нибудь место.
Алена Родовская:
Такая социально активная жизнь все-таки зависит от родителей, которые занимаются ребенком, дают возможность пробовать, ходить на те или иные виды искусства либо спорта. Потому что если бы на нее мама с папой не обращали внимание, вряд ли бы мы видели улыбающуюся, самодостаточную девушку у нас в студии. Ведь так?
Вероника Метельская, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, что так с абсолютно любым ребенком. Тут нет какого-то четкого отличия.
Анна Синькевич:
Я необычный ребенок, я солнечный ребенок, давайте мы это будем тоже учитывать.
Алена Родовская:
Учитывать, чтобы мы к тебе как-то по-другому относились? Ты нам нравишься, почему мы к тебе должны по-другому относиться?
Анна Синькевич:
Потому что я солнечная. Есть обычные дети, а есть солнечные дети, это тоже надо учитывать. Только наш синдром на нас отражаться не будет ну никак.
Алена Родовская:
Уже довольно давно введение интегрированных классов в школах приучает детей правильно воспринимать любых своих одноклассников, однокурсников, которые имеют хоть какие-то особенности физического развития. Татьяна, вы сказали, что восемь лет мальчику. В какую школу вы пошли? Какой была его адаптация в классе?
Татьяна Уласень, солистка Большого театра Беларуси, воспитывает ребенка с особенностями развития:
Мы в школу еще не пошли, пойдем только в сентябре. У меня у ребенка психоречевое развитие, у меня ребенок практически не разговаривает. Нет целиком слов, речи нет. Ходили мы в садик в интегрированную группу, но я бы сказала, что интеграция у нас сейчас на очень зачаточном уровне на самом деле находится. То есть понимание того, как это должно быть, и то, что есть на самом деле – это небо и земля.
Читайте также:
Группы не могут быть большими. Вот как в Беларуси обучают детей с особенностями
«Анализы не дают ответ, они рассчитывают вероятность». Можно ли во время беременности узнать, насколько здоровым родится ребенок?
Какие особенности развития есть у солнечных детей? Поговорили с мамой ребенка