Где в Минске появятся новые подземные переходы?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Геннадий Метелица, директор Управления дорожно-мостового строительства и благоустройства. Мы говорим о дорожных развязках, тротуарах и подземных переходах.

Где в Минске в ближайшее время появятся новые подземные переходы?

Геннадий Метелица:

В настоящее время на различных этапах строительствах находится 10 подземных пешеходных перехода. 4 подземных пешеходных перехода строится при реконструкции проспекта Держинского, по 2 подземных пешеходных перехода — на улицах Тимирязева и Орловской, при строительстве транспортной развязки на перекрестке этих улиц. Один пешеходный переход организация выполняет на улице Маяковского.

Индивидуальный необычный пешеходный переход строится на перекрестке проспекта Рокоссовского и улицы Плеханова. Его своеобразие состоит в конструкции подземного пешеходного перехода — предусмотрено строительство вестибюля в центре проспекта размером 24х30 метров, а также 4 переходных галереи и 8 входов-выходов.

Будут ли где-то в Минске обустраиваться новые площади и площадки или все-таки упор будет делаться на реконструкцию?

Геннадий Метелица:

Сегодня в планах проектирования и дальнейшего строительства — реконструкция площади Бангалор.