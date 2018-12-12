Где в Минске появится первая «умная» остановка с бесплатным Wi-Fi

До главного события 2019 года осталось полгода – II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Сейчас Беларусь активно готовится ко встрече гостей. Полностью построен стадион «Динамо», скоро заработают новые мультифункциональные павильоны «Белсоюзпечати». Наряду с областными городами Брестом и Гродно, к знаменательной дате планируют и в столице открыть свою первую «умную» остановку.

Анатолий Демидович, инженер ГП «Столичный транспорт и связь»: Это должен быть программно-аппаратный комплекс с сенсорно-защитным экраном, на котором должна будет предоставляться информация о нашем городе, о маршрутах движения в этом городе, расписание движения.

7 декабря в городе был проведён аукцион на право аренды площадки для размещения «умной» остановки. Изменить свой облик должен будет остановочный пункт у метро Немига.

Анатолий Демидович:

Там должны быть расположены кнопки вызова экстренных служб, интерактивная карта Минска с навигацией и бесплатный Wi-Fi.