Где в Минске появится первая «умная» остановка с бесплатным Wi-Fi
До главного события 2019 года осталось полгода – II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Сейчас Беларусь активно готовится ко встрече гостей. Полностью построен стадион «Динамо», скоро заработают новые мультифункциональные павильоны «Белсоюзпечати». Наряду с областными городами Брестом и Гродно, к знаменательной дате планируют и в столице открыть свою первую «умную» остановку.
Анатолий Демидович, инженер ГП «Столичный транспорт и связь»:
Это должен быть программно-аппаратный комплекс с сенсорно-защитным экраном, на котором должна будет предоставляться информация о нашем городе, о маршрутах движения в этом городе, расписание движения.
7 декабря в городе был проведён аукцион на право аренды площадки для размещения «умной» остановки. Изменить свой облик должен будет остановочный пункт у метро Немига.
Анатолий Демидович:
Там должны быть расположены кнопки вызова экстренных служб, интерактивная карта Минска с навигацией и бесплатный Wi-Fi.
Обустройство таких остановок не будет массовым, уверяют эксперты, поскольку это требует больших финансовых затрат. К примеру, начальная цена права заключения договора аренды площадки на 40 квадратных метров – 161 рубль. А весь остановочный комплекс оборудуется исключительно за средства арендодателя. В России и Украине также есть подобные «умные» остановки, но только без сенсорных экранов с таким объёмным набором функций, как у белорусской. Для всех минчан – ещё один повод для гордости!