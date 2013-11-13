Газон перед жилым домом по улице Якубовского в Минске превратили в свалку крупногабаритного мусора

Новости Беларуси. Не двор, а свалка. Жители 44 дома по улице Якубовского не могут похвастаться образцовым порядком возле подъезда.

Чудес благоустройства на территории возле этого дома не найти. Весь газон завален бытовым хламом. Мало того, что эстетики никакой, так еще антисанитарное состояние территории вызывает тревогу у жильцов. Они пытаются разобраться кто прав, кто виноват. С одной стороны ЖЭС не оборудовал место для крупногабаритного мусора, с другой — люди сами выбрасывают хлам прямо под свои же окна, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчанин:

Все выбрасывают. Всем все равно: что жильцам, что ЖЭСу, что ЖРЭУ. Никто не хочет слушать. Сюда надо повесить какие-то вывески-штрафы, и сделать отдельную площадку для крупногабаритного мусора. Я думаю, найдем взаимопонимание со всеми.