ГАИ усилила контроль за парковкой для людей с инвалидностью
Сотрудники ГАИ проводят проверку использования парковочных мест. Под особым контролем – автомобилисты, оставляющие транспортное средство в местах стоянки, предназначенных для людей с инвалидностью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В случае фиксации таких нарушений легковые машины эвакуируют, автовладельцам выписывают штраф. Напомним, парковки для маломобильных граждан могут использовать инвалиды первой, второй и третьей группы при наличии нарушений опорно-двигательного аппарата, а также водители, осуществляющие их перевозку. Если во дворе, где проживают люди с ограниченными возможностями, нет специальных мест парковки, можно обратиться в администрацию района с заявлением о выделении автостоянки.
Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД:
Госавтоинспекция контролирует соблюдение правил парковки на местах, предусмотренных для инвалидов. Водители, грубо нарушающие требования дорожного знака либо разметки «Инвалиды», привлекаются к административной ответственности, которая составляет две базовых величины. Водителям, имеющим инвалидность, либо лицам, их перевозящих, необходимо обозначить их транспортное средство соответствующим знаком.
Также среди распространенных нарушений правил парковки остановка ближе 15 метров до пешеходного перехода, вблизи остановок общественного транспорта, а также парковки на тротуарах и зеленых зонах.