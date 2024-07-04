ГАИ усилила контроль за парковкой для людей с инвалидностью

Сотрудники ГАИ проводят проверку использования парковочных мест. Под особым контролем – автомобилисты, оставляющие транспортное средство в местах стоянки, предназначенных для людей с инвалидностью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В случае фиксации таких нарушений легковые машины эвакуируют, автовладельцам выписывают штраф. Напомним, парковки для маломобильных граждан могут использовать инвалиды первой, второй и третьей группы при наличии нарушений опорно-двигательного аппарата, а также водители, осуществляющие их перевозку. Если во дворе, где проживают люди с ограниченными возможностями, нет специальных мест парковки, можно обратиться в администрацию района с заявлением о выделении автостоянки.

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД:

Госавтоинспекция контролирует соблюдение правил парковки на местах, предусмотренных для инвалидов. Водители, грубо нарушающие требования дорожного знака либо разметки «Инвалиды», привлекаются к административной ответственности, которая составляет две базовых величины. Водителям, имеющим инвалидность, либо лицам, их перевозящих, необходимо обозначить их транспортное средство соответствующим знаком.