Прямой эфир

ГАИ усилила контроль за парковкой для людей с инвалидностью

04 июля 2024 17:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сотрудники ГАИ проводят проверку использования парковочных мест. Под особым контролем – автомобилисты, оставляющие транспортное средство в местах стоянки, предназначенных для людей с инвалидностью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

ГАИ усилила контроль за парковкой для людей с инвалидностью-1

В случае фиксации таких нарушений легковые машины эвакуируют, автовладельцам выписывают штраф. Напомним, парковки для маломобильных граждан могут использовать инвалиды первой, второй и третьей группы при наличии нарушений опорно-двигательного аппарата, а также водители, осуществляющие их перевозку. Если во дворе, где проживают люди с ограниченными возможностями, нет специальных мест парковки, можно обратиться в администрацию района с заявлением о выделении автостоянки.

ГАИ усилила контроль за парковкой для людей с инвалидностью-4

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД:
Госавтоинспекция контролирует соблюдение правил парковки на местах, предусмотренных для инвалидов. Водители, грубо нарушающие требования дорожного знака либо разметки «Инвалиды», привлекаются к административной ответственности, которая составляет две базовых величины. Водителям, имеющим инвалидность, либо лицам, их перевозящих, необходимо обозначить их транспортное средство соответствующим знаком.

ГАИ усилила контроль за парковкой для людей с инвалидностью-7

Также среди распространенных нарушений правил парковки остановка ближе 15 метров до пешеходного перехода, вблизи остановок общественного транспорта, а также парковки на тротуарах и зеленых зонах.

# ГАИ # общество # Любовь Трепашко

Другие новости рубрики

Все новости
Минск и Пермь планируют развивать сотрудничество в промышленности, медицинской сфере и образовании
04 июля 2024 17:40

Минск и Пермь планируют развивать сотрудничество в промышленности, медицинской сфере и образовании

Корректировки в Кодексе об образовании обсудили парламентарии с руководителями школ и детских садов. Что предлагается изменить?
04 июля 2024 17:26

Корректировки в Кодексе об образовании обсудили парламентарии с руководителями школ и детских садов. Что предлагается изменить?

Минэкономики: регулирование по новому перечню видов деятельности затронет 20 тысяч предпринимателей
04 июля 2024 17:15

Минэкономики: регулирование по новому перечню видов деятельности затронет 20 тысяч предпринимателей