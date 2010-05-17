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Фура с ломом цветного металла задержана в Гродненской области

17 мая 2010 11:41
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Ранее судимый житель областного центра, управляя большегрузом, двигался в сторону Минска. В кузове в специально оборудованном тайнике оперативники обнаружили более шести тонн изделий из цветного металла на сумму свыше 10 миллионов рублей. Никаких сопроводительных документов на груз у мужчины не оказалось.

Среди лома также находились конструкции, которые используются исключительно на крупных промышленных предприятиях и предметы военного предназначения. Задержанному грозит немалый штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. Происхождения груза устанавливается.

Сергей Литвин, старший оперуполномоченный главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД РБ:
– В данном металлоломе, кроме самого лома были элементы нержавеющих конструкций. По данному факту проводится дополнительная проверка. Интересно, что в данном металлоломе были элементы различных отработанных взрывчатых устройств.

# общество # Авария фуры

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