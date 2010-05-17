Фура с ломом цветного металла задержана в Гродненской области

Среди лома также находились конструкции, которые используются исключительно на крупных промышленных предприятиях и предметы военного предназначения. Задержанному грозит немалый штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. Происхождения груза устанавливается.
Сергей Литвин, старший оперуполномоченный главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД РБ:
– В данном металлоломе, кроме самого лома были элементы нержавеющих конструкций. По данному факту проводится дополнительная проверка. Интересно, что в данном металлоломе были элементы различных отработанных взрывчатых устройств.