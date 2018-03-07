Фуд-флористика. Как создать букет из цветов и фруктов? Мастер-класс флориста

Сегодня букетом алых роз никого не удивишь. Совсем другое дело – композиции из сочных фруктов и овощей! Такой оригинальный подарок поможет ощутить солнечный вкус лета сполна, даже когда за окном холода!

К фуд-флористике Ольга пришла неслучайно, работала продавцом в цветочном магазине, но всегда хотела больше творчества. И однажды, к Дню учителя девушка решила создать мандариново-абрикосовые букеты. Восторг окружающих вдохновил на новые эксперименты.

Ольга Приходько, флорист:

Двух одинаковых букетов не получается никогда, потому что разные фрукты, разные оттенки цветов. Частенько добавляем духи, что-то из косметики к композициям и букетам. Многие даже прикладывают рецепт приготовления того или иного рагу или борща.

За два года Ольга подружилась со многими продавцами в овощных и фруктовых лавках. На новогодние праздники идет за мандаринами, на 8 марта – за гранатами и клубникой. Каждый сезон со своим цветом и настроением. Но самое главное для мастерицы – человек. Для женщин она любит создавать яркие фруктово-цветочные букеты, для детей – строить пирамиды из зефира и конфет, для мужчин – составлять сдержанные композиции из овощей, но со своим колоритом.

Ольга Приходько:

Когда делаю букеты, стараюсь быть всегда в хорошем настроении. Букеты из колбасы очень полюбились, они довольно практичные, для мужчины вообще отличный подарок.

Фуд-флористы сегодня создают букеты даже из сала и рыбы – на любой вкус и характер! Ольга уверяет, что для такого урожая упаковка нужна самая простая, чтобы не отвлекала внимания. Она использует крафт-бумагу, картонные коробочки и корзинки. Рекордом пока стала корзина в 15 кг. Настоящий сад удалось создать всего за 3 часа.

Возьмем и мы парочку уроков накануне 8 марта! Ольга Приходько:

В коробочку помещена специальная губка флористическая, пропитанная водичкой. Сейчас мы будем вставлять в губку веточки, зелень. Используем зелень фисташки, можно использовать веточки эвкалипта, рускуса, аспидистра, что придумаете.

Пышные веточки зелени придадут букету объем и сделают его естественным, словно только что собрали из сада. Далее на деревянные шпажки будем нанизывать наши фрукты и аккуратно вставлять в коробочку. Старайтесь распределять фрукты равномерно, чтобы одинаковый сорт не соприкасался друг с другом.

Ольга Приходько:

Сами фрукты диктуют цветовую палитру. Здесь у нас будет яркая, желтая, оранжевая. Красные акценты. Даже букет невесты делали с яблочками. И в завершении добавим нашему букету аромата и дополним его цветами. Хорошо заполнят пространство между фруктами кустовые розы, хризантемы и гвоздики.