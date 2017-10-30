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Фотоловушка засняла лесного кота, который 90 лет считался вымершим

30 октября 2017 16:16
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Новости Беларуси. В Беларусь вернулся лесной кот. Об этом стало известно от белорусских ученых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Животное попало в кадр одной из фотоловушек.

От своего ближайшего сородича, которого мы привыкли видеть рядом, он отличается крупными размерами, свирепым нравом и нелюдимостью.

Почему эта новость так нас заинтересовала – спросите вы? Всё очень просто: в Беларуси лесной кот считается вымершим уже 90 лет.

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# общество # Дикие животные # Фотофакт

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