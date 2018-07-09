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Фотофакт. В ночь на 9 июля наблюдалось редкое природное явление – серебристые облака

09 июля 2018 07:21
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Новости Мира. В ночь на 9 июля можно было увидеть редкое природное явление – серебристые облака. Пользователи социальных сетей опубликовали множество фотографий ночного неба.  

Фотофакт. В ночь на 9 июля наблюдалось редкое природное явление – серебристые облака-1

Фото: instagram.com/spasatelmaliboo (Ижевск)  

«Серебристые облака перед рассветом на Вилейском водохранилище 8 июля 2018», – пользователь Instagram artemka_98_.  

Фотофакт. В ночь на 9 июля наблюдалось редкое природное явление – серебристые облака-4

Фото: instagram.com/artemka_98_ (Вилейское водохранилище)  

«Серебристые облака в небе над Хакасией», – пользователь Instagram fizila25.  

Фотофакт. В ночь на 9 июля наблюдалось редкое природное явление – серебристые облака-7

Фото: instagram.com/fizila25 (Хакасия)  

«Вживую выглядит очень красиво», – пользователь Instagram stdobsky.  

Фотофакт. В ночь на 9 июля наблюдалось редкое природное явление – серебристые облака-10

Фото: instagram.com/stdobsky (Красноярск)  

«Моё первое серебро!», – пользователь Instagram tanushka_tih.  

Фотофакт. В ночь на 9 июля наблюдалось редкое природное явление – серебристые облака-13

Фото: instagram.com/tanushka_tih (Костромская область)  

Фотофакт. В ночь на 9 июля наблюдалось редкое природное явление – серебристые облака-15

Фото: instagram.com/yauhenka007 (Минск)  

Серебристые облака представляют собой крайне разреженные облака, которые появляются в мезосфере под мезопаузой и видимые в глубоких сумерках, когда Солнце находится на высоте 6—16° под горизонтом. Свет рассеивается за счёт ледяных кристаллов размером 6 мкм и окрашивается в серебристый цвет.  

Их можно увидеть в летние месяцы в широтах между 43° и 65°. Серебристые облака формируются на высоте 75 – 95 километров.  

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# Природные явления # общество

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