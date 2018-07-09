Фотофакт. В ночь на 9 июля наблюдалось редкое природное явление – серебристые облака

Новости Мира. В ночь на 9 июля можно было увидеть редкое природное явление – серебристые облака. Пользователи социальных сетей опубликовали множество фотографий ночного неба.

«Серебристые облака перед рассветом на Вилейском водохранилище 8 июля 2018», – пользователь Instagram artemka_98_.

«Серебристые облака в небе над Хакасией», – пользователь Instagram fizila25.

Серебристые облака представляют собой крайне разреженные облака, которые появляются в мезосфере под мезопаузой и видимые в глубоких сумерках, когда Солнце находится на высоте 6—16° под горизонтом. Свет рассеивается за счёт ледяных кристаллов размером 6 мкм и окрашивается в серебристый цвет.

Их можно увидеть в летние месяцы в широтах между 43° и 65°. Серебристые облака формируются на высоте 75 – 95 километров.

Зимой 2018 года в Венгрии была зафиксирована «белая смерть».