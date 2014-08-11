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Фото Суперлуния. Сотни очевидцев поделились увиденным

11 августа 2014 09:30
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Новости России. В ночь на 11 августа миллиарды людей на планете наблюдали редкое астрономическое явление – Суперлуние – явление, когда фаза полнолуния совпадет с моментом максимального сближения Луны и Земли. Оно случается не чаще двух раз в год.

Момент максимального сближения Земли и Луны в Суперлуние – до 356 тысяч километров. Обычное расстояние – свыше 400 тысяч.

Фотографиями Луны в Интернете поделились сотни людей. Необычное явление стало одной из самых популярных тем для обсуждения в Интернете. Свои снимки выложил и российский космонавт Олег Артемьев, который сейчас находится на Международной космической станции.

# Космос # общество # Олег Артемьев # Фотофакт

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