Фото Суперлуния. Сотни очевидцев поделились увиденным

Новости России. В ночь на 11 августа миллиарды людей на планете наблюдали редкое астрономическое явление – Суперлуние – явление, когда фаза полнолуния совпадет с моментом максимального сближения Луны и Земли. Оно случается не чаще двух раз в год.

Момент максимального сближения Земли и Луны в Суперлуние – до 356 тысяч километров. Обычное расстояние – свыше 400 тысяч.

Фотографиями Луны в Интернете поделились сотни людей. Необычное явление стало одной из самых популярных тем для обсуждения в Интернете. Свои снимки выложил и российский космонавт Олег Артемьев, который сейчас находится на Международной космической станции.