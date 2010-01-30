Фото. «Минск-Арена» готова к матчу звезд КХЛ

30 января спортивно-культурный комплекс не только откроет двери, но и в буквальном смысле распахнет ворота. Программа на льду, а это мастер-шоу, церемония открытия комплекса и матч всех звезд, начнется в 12.00. Все билеты на матч уже проданы.

У «Минск-Арены» – меньше суток до старта. А у Виктора Павловича – не больше минуты до финиша. Очередной таблички. Павлович уверяет: таблички выдержат не только перепады температур, но даже легкую химическую атаку. Виктор с напарником ускоряются. Ведь когда под руками 24 входа, остается всего один выход.

Виктор Павлович:

– Чтобы успеть все в срок, работает даже главный инженер, невзирая на должность.

– Он тоже клеит?

– Да, это я.

Театр грядущих спортивных действий начнется с номерка, а не с вешалки. К обеду 29 января процесс уже дошел до двухтысячных. Остается еще почти всемеро больше. Ведь раздевать и одевать нужно будет 15 тысяч зрителей.

А тем временем на самой арене застегивают последние пуговицы завтрашнего шоу.

Когда режиссер скомандовала «выход Анны Семенович», почти все сотрудники сильного пола повернулись к ледовой арене со слабой надеждой. Тщетно. Российская звезда на репетицию не приехала. Правда, ее довольно быстро заменила девушка, которая тоже оказалась на высоте.

Но больше всего здесь, конечно, ждут выступления, которое заранее никак не отрепетируешь. Матч всех звезд континентальной хоккейной лиги. Клюшка на клюшку мэтров ледяных виражей. Команда Яшина против команды Ягра. Год назад они сражались на Красной площади. И уже совсем скоро смогут сказать: «За нами Минск, а не только Москва!»

Кстати, «Минск-Арену» можно легко ассоциировать не только с ледовым, но и с шахматным полем. Обозначения всех рядов на трибунах – почти как в игре с витиеватыми фигурами. F8, F9 – ну и дальше по списку.

Впрочем, свой главный ход конем комплекс сделает уже совсем скоро. 30 января «Минск-Арена» скажет нам свое безоговорочное DA!

Ольга Бакланова, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ.