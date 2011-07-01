«Форд» 1915 года выпуска ввезен в Беларусь в последний день действия старых пошлин на ввоз автомобилей

С сегодняшнего дня в Беларуси повысились таможенные пошлины на ввозимые из-за границы автомобили. Теперь действуют ставк, единые для всех стран участников Таможенного Союза. Чтобы все желающие успели купить машины по старым ценам, в 2010 увеличение тарифов отсрочили на год.

Однако белорусы до последнего оттягивали покупку авто. Как результат — небывалый ажиотаж на границе в последние недели июня.

Пока рядовые автолюбители спешили до 1 июля ввезти машину поновее, Виктор Макаренко успел приобрести «Форд» 1915 года. Машина на таможне вызывала зависть у владельцев даже самых продвинутых железных коней.

Спешила успеть до часа икс и семья Екимовых. На часах полдвенадцатого ночи — Валерий с женой уже заканчивают таможенное оформление своего автомобиля. В то, что уже все позади, признается семейная пара, верится с трудом. Трехдневный марафон из Испании в Беларусь наконец-то удачно завершился.

В пункте пропуска «Брузги» семья Екимовых последние, кто успел оформить автомобиль по старым таможенным пошлинам. И теперь уставшая, но счастливая пара отправляется домой уже полноправными владельцами собственной иномарки.

Желающие приобрести автомобиль за границей все-таки прислушались к рекомендациям сотрудников таможни, о необходимости оформить ввезенное транспортное средство до нуля часов 1 июля. Здесь, в пункте пропуска «Брузги», на белорусско-польской границе, опоздавших не было. Сейчас уже далеко за полночь, а площадка для оформления совершенно пуста.

Последний день перед повышением таможенных пошлин, признаются на границе, был на удивление спокойным. Оформили всего несколько десятков автомобилей. Зато всю неделю на кануне пришлось работать в режиме нон-стоп. Таможенники перешли на усиленный вариант несения службы, увеличили штат сотрудников. Пограничники сократили до минимума время проверки документов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Шумейко, начальник пресс-службы Гродненской пограничной группы:

Основной задачей пограничников было в максимально короткие сроки оформить граждан, пересекающих государственную границу. Ажиотажа в пунктах пропуска в связи с этим не было. Пограничники со своей задачей справились успешно.

Виктор Гуреев, заместитель начальника Гродненской региональной таможни:

Таможней выполнена задача по созданию условий для всех граждан, которые хотели ввести в Республику Беларусь транспортные средства, приобретенные за границей. Все успели это сделать и, как вы видите, работа таможни идет в обычном режиме. С сегодняшнего дня ставки пошлин на ввезенное транспортное средство едины для всего Таможенного Союза.